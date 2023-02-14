Deprem sonrasında enfeksiyon hastalıkları görülebiliyor! Bu 3 evreye dikkat...



"Depremzedelerde yüzde 67.2 oranlarına varan enfeksiyon gelişebilmektedir"

Uğurcan depremden sonra gelişebilecek muhtemel enfeksiyonların sebeplerini açıklayarak, "Göçük altında kalan insanların vücutlarının tamamının veya bir kısmının ezilmesi ve baskıya maruz kalması sonucunda ezilme sendromu gelişebilmektedir. Bu durumda kaslarda ödem, şok, böbrek yetmezliği, kalp ve solunum yetmezliği olabilmektedir. Açık yaraların varlığı, kas kemik ezilmeleri ayrıca depremzedenin göçük altında uzun süre kalması bu riski artırmaktadır. Afetzedelerde gelişen organ yetmezliği ve beslenme bozukluğuna bağlı bağışıklık sistemi etkilenmekte ve bunun sonucunda da koruyucu görevinde azalmalar olmaktadır.

Tüm bu sebeplerle depremzedelerde yüzde 22.8-yüzde 67.2 oranlarına varan enfeksiyon gelişebilmektedir. Bu enfeksiyonların yarısından fazlası ise yara yeri enfeksiyonu şeklindedir. Tetanoz, aşılanması yapılmamış veya eksik yapılmış kişilerde gelişebilecek en önemli enfeksiyonlardan biri olup 2004 yılında Endonezya depremi ve ardından tsunami sonrası ve 2005 yılında olan Pakistan depreminden sonra tetanoz vakalarında artış olmuş, vaka görülme oranı yüzde 18'e kadar çıkmıştır. Pek çok çalışmada bu hasta grubunda Acinetobacterbaumannii veya Pseudomonasaeruginosa gibi dirençli Gram negatif bakterilere bağlı yara enfeksiyonları bildirilmiştir" dedi.