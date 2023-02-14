Depremde oluşabilecek kafa travmalarına karşı dikkat!

İlk müdahaleden sonra kişinin kolunda, belinde, bacağında ya da herhangi bir yerinde ağrı, uyuşma ya da güçsüzlük varsa omurga yaralanmasını da hesaba katarak hastanın mobilizasyonuna maksimum düzeyde dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü hastayı enkaz altından çıkarırken kafa travması ile birlikte omurga yaralanmalarını arttırma riski çok fazladır.

Bu yüzden usulüne uygun alınabilecek maksimum tedbirlerle yaparsak bu tür riskleri en aza indirmiş oluruz. Hastaya iyilik yapalım derken uygun olmayan enkazdan çıkartma yolları ve taşıma metoduyla hastaya daha çok zarar verebileceğimizi unutmayalım. Şu an gündem deprem olduğu için depremi örnek vererek söylüyoruz ama bir araba kazasında ya da farklı bir kazada da bu uyarılara dikkat etmekte fayda vardır. Dikkat ederseniz kazalarda, depremde biri kurtarılırken ilk olarak hastaya boyunluk takılır. Bu da kafanın ve boynun hareket etmemesi açısından son derece önemlidir. Ülkemizde bir daha böyle bir trajedinin yaşanmaması dileğiyle" şeklinde konuştu.