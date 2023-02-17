Depremden en çok onlar etkileniyor! Çocukları depremin psikolojik etkilerinden korumak için...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük depremin ardından birçok insan hem fiziksel hem de ruhsal olarak kötü etkilendi. "Asrın felaketi" olarak bahsedilen bu depremlerde birçok çocuk da depremi ilk defa yaşadı ya da duydu. Buna karşın yaşayabilecekleri psikolojik travlamalara karşı uzmanlar çeşitli önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 17.02.2023 08:56 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye, 9 saat arayla meydana gelen iki depremin oluşturduğu ağır yıkımla mücadele ederken, sadece binalarda değil psikolojik açıdan da yıkımlar oldu. Birçok kişinin hayatını kaybettiği depremden en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise çocukların depremin psikolojik etkilerinden korunması gerektiğine dikkat çekti. Depremin her yaştan insan için travmatik etkilere sebep olan bir doğal afet olduğuna dikkat çeken uzamanlar, doğal afet ile birlikte birçok zorluk ve belirsizlik ile karşı karşıya kalındığını vurguladı.



Psikolojik açıdan depremin etkileriyle başa çıkmanın zor bir süreç olduğunun belirten uzmanlar; "Çocuklar, hem depremin kendisinden hem de sonrasında oluşan belirsizlik ve hayatlarında yol açabileceği değişikliklerden korkarlar. Çocukların yaşanan olaylarla ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır ve çocuğun güven duyduğu bir yetişkinden bu bilgileri alması önemlidir. Yaşanan durumla ilgili bir şey saklamadan, yanlış bilgi vermeden ve çocuğun anlayacağı bir dille konuşmak gerekmektedir. Çocukların soruları yaşlarına ve gelişim dönemlerine göre yanıtlamaya çalışılmalıdır. Konuşmadan önce çocukların duyguları ve sormak istediklerini dinlenmelidir. Konuşurken çocuğun göz hizasında olmak için diz çöküp ve ellerini tutulmalıdır" diyerek ebeveynlerin, duygularını konuşarak aktaramayan çocukların resimlerinden ve oyunlarından anlamaya psikolojini anlamaya çalışması gerektiğini belirtti.