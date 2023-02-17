Depremin çocuklardaki kalıcı etkilerine dikkat! Ailelerin yapması gereken...



"Afetten sonra küçük çocuklar sürekli soru sorar"

Deprem sonrasında çocuğun, en çok birlikte oynadığı kişilerin beden dilinin ve samimi neşesinin de farkına vardığını, çocuk kaç yaşında olursa olsun depremden sonra farkındalığının ve dikkatinin arttığını hatırlatan Hatice Yalçın, çocuğun istemesi halinde resim çizmesinin ve depremle ilgili duygularını yazmasının istenebileceğini önerdi. Depremden sonraki ilk birkaç hafta çocukların gelecekle ilgili yoğun kaygılar yaşayacağının altını çizen Yalçın, "Deprem sonrasında yakın sosyal çevresinin ilgisi çocuğu rahatlatır. Ancak bazı kaygı belirtileri sürekli devam edebileceğinden, belirli aralıklarla çocuğun desteklenmeye devam edilmesi oldukça önemlidir. Duygularını anlatmasını sağlamak çocuk için rahatlatıcı olacaktır. Deprem gibi bir afetten sonra küçük çocuklar sürekli soru sorar. Aslında bu yaşadıkları kayıplara anlam verme çabasıdır. Her sorusuna cevap verilmeli, cevap bilinmiyorsa öğrenip ona anlatılacağı söylenmelidir, geçiştirilmemelidir" dedi.



"Emrivaki cümleler söylenmemelidir"

Yalçın, çocuğa güven veren bir tavır sergilemenin çocuğun yaşayabileceği olumsuz duyguları ortadan kaldıracağını belirterek, "Deprem nedeniyle zaten yoğun kaygı yaşayan çocuğa 'İnsanlar kötü olduğu için depremle cezalandırılıyor' veya 'Dünyanın sonu geldi' gibi kaygıları artıran cümleler söylenmemelidir. Bu durumda çocuk kendisinin de kötü bir davranış yaptığında cezalandırılacağına dair yoğun inanç yaşar. Aynı şekilde 'Bak işte, burada da deprem olabilir, biz ölebiliriz, söylediklerimi yap, bizi üzme' diye konuşulmamalıdır. Çocuğu gereksiz yere kaygılandıran bu tavır, çocuğun korkularını artırır ve yetişkinlik dönemine kadar devam eden takıntılara yol açar. Çocuğun özyeterliliğini azaltacağından dolayı, 'Şunu hissedeceksin, şunu yap' şeklinde ne yapacağını söyleyen emrivaki cümleler söylenmemelidir" ifadelerini kullandı.