Depremzede çocuklar okullara dönerken dikkat edilmesi gerekenler!

'ABARTILI CÜMLELERDEN KAÇINILMALI'

Depremzede çocuklar okullara gelmeden önce okul idaresi, öğretmenler ve psikolojik danışmanların, okulun öğrencisi olan çocuklara ön bilgi vermeleri gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Işık, "Bu durumu açıklarken de açıldığı ilk gün ilk ders her öğretmen kendi sınıfında bu yaşanan olay ve devam eden süreçle ilişkili bilgilendirmelere önem vermeleri gerekiyor. Bu bilgileri verirken öğretmenlerin olabildiğince gerçekleri anlatıp, duygusal olarak abartılı cümleler kullanmadan anlatmaları gerekiyor. Her öğretmen çocukların sorularını cevaplandırmalı, geçiştirmemeli; ama fazla duygu yüklü, abartılı cümleler kullanmamaya özen göstermeleri lazım. Okullarda öğrencilerle birlikteyken çocukların da duygularını ifade etmelerine destek olmak lazım. 'Deprem olduğunu öğrendiğiniz an ne hissettiniz? Şu an ne hissediyorsunuz?' gibi sorularla çocukların olabildiğince duygularını dışa vurması desteklenmeli. 'Sadece bunu ben hissetmiyorum. Herkes benzer duygular hissediyor' düşüncesi çocukları bir parça da olsa rahatlatacaktır" dedi.