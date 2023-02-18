Depremzede çocuklar okullara dönerken dikkat edilmesi gerekenler!

Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük depremin ardından birçok çocuk da kayıplar verdi, zorluklar yaşadı. Prof. Dr. Şerife Işık, deprem bölgesinden naklini diğer illere aldıran 35 bin 24 öğrencinin eğitim- öğretime başlayacağını belirterek "Tüm öğretmenler hem afetzede çocukları hem diğer çocukları gözlemlemeli, psikoeğitim programları hazırlamalı" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 18.02.2023 16:18 PAYLAŞ ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden 35 bin 24 depremzede öğrencinin naklini diğer illere aldırdığını açıkladı. İlerleyen dönemde bu sayının daha da artması beklenirken, uzmanlar ise çocukların afet sonrası yaşayabilecekleri ruhsal sıkıntılara dikkat çekti. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Şerife Işık, depremzede çocuklarda yaşadıkları bölgeyi terk etme ve afetten kaynaklı uyum sorunları doğabileceğini belirterek, "Sadece bu çocuklar özelinde değil diğer öğrenciler de uyum problemi yaşayabilir. Bu noktada hem okuldaki öğretmenlerin hem okulda psikolojik danışmanların hem ailelerin aslında çocuklarla doğrudan ilişki kuran tüm yetişkinlerin alması gereken önlemler var. Aynı zamanda toplumsal bir travma yaşıyoruz. Özellikle biz yetişkinler 'vekaleten travma' dediğimiz durumu, hem de 'hayatta kalma suçluluğu' dediğimiz durumu çok yaşıyoruz. Vekaleten travmadan kastımız doğrudan afete maruz kalmasak bile afeti yaşayan insanların acılarına tanık olduk, gidip onlara orada destek olmaya çalışıyoruz, sosyal medyadan afetle ilişkili görüntülere maruz kalıyoruz. Bütün bunlar bizde doğrudan travma yaşamış gibi birtakım semptomlar ortaya çıkarıyor. O yüzden çocuklarla ilişkide bulunan tüm yetişkinlerin önce oturup kendisinden başlaması gerekiyor. Kendi iyi oluşumuzu destekleyeceğiz ki aslında birlikte olduğumuz çocuklara da destek olabilelim. Bütün öğretmenler, anne- babalar ve psikolojik danışmanlar öncelikle duygularını ifade etme üzerine çalışmalı" diye konuştu.



'ABARTILI CÜMLELERDEN KAÇINILMALI'

Depremzede çocuklar okullara gelmeden önce okul idaresi, öğretmenler ve psikolojik danışmanların, okulun öğrencisi olan çocuklara ön bilgi vermeleri gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Işık, "Bu durumu açıklarken de açıldığı ilk gün ilk ders her öğretmen kendi sınıfında bu yaşanan olay ve devam eden süreçle ilişkili bilgilendirmelere önem vermeleri gerekiyor. Bu bilgileri verirken öğretmenlerin olabildiğince gerçekleri anlatıp, duygusal olarak abartılı cümleler kullanmadan anlatmaları gerekiyor. Her öğretmen çocukların sorularını cevaplandırmalı, geçiştirmemeli; ama fazla duygu yüklü, abartılı cümleler kullanmamaya özen göstermeleri lazım. Okullarda öğrencilerle birlikteyken çocukların da duygularını ifade etmelerine destek olmak lazım. 'Deprem olduğunu öğrendiğiniz an ne hissettiniz? Şu an ne hissediyorsunuz?' gibi sorularla çocukların olabildiğince duygularını dışa vurması desteklenmeli. 'Sadece bunu ben hissetmiyorum. Herkes benzer duygular hissediyor' düşüncesi çocukları bir parça da olsa rahatlatacaktır" dedi.