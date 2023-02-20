Depremzede çocukların travmasını azaltmak için yapılması gerekenler! En etkili yöntem...

Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Şahnur Şener, "Depremlerden etkilenen çocuklardaki travmayı azaltmak için öncelikle çocuğu emniyete almak, bedensel zedelenmeleri gidermek, beslenmesini düzenlemek, aynı anda da yaşına, kayıp türü ve şiddetine göre psikolojik destek sağlamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamaya göre, insanlar yaşamı boyunca az ya da çok çeşitli şekillerde stres ve travma yaşıyor. Bu sıkıntılar yaşamın kendisi olsa da, afetler, yakınını kaybetme, yer değiştirme gibi kaçınılmaz olan olaylar, çocuklarda yetişkinlere göre çok daha fazla etki bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Prof. Dr. Şahnur Şener, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde de en çok çocukların etkilendiğini belirterek, çocukların travmayı atlatabilmeleri için yapılması gerekenleri sıraladı.