Depremzedeler için hayati uyarı! Yapılması gereken en önemli kontrol...

Ekmekçi, sık idrara çıkma, idrar renginde değişim gibi belirtilerin de ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, diyabet, yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlığı olan bireylerin özellikle dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu.

"Şiddetli yan ağrısı olan idrarla ilgili bir değişikliği olan bu idrarın miktarında azalma olabilir, artma olabilir idrar renginde değişiklik olabilir, idrarda yanma olabilir, sık idrara çıkma olabilir bu tür durumlarda nefroloji uzmanına başvurmak gerekir. Bunun yanında el ve ayaklarda ciddi ödem yakınmaları olan daha önce tansiyon hastası değilken kan basıncı çok yüksek çıkmaya başlayan ya da tansiyon hastasıyken kan basıncının kontrolünde güçlük çeken hastaların nefroloji uzmanına başvurmasında fayda var.

Böbrek sağlığı için su tüketimi önemli. Günde ortalama 2 litre su tüketmek ihmal edilmemeli. Böbrek sağlığı bir anlamda kalp damar sağlığının korunmasıdır. Öncelikle kalp damar sağlığı için koruyucu önlemler böbrek sağlığı için de koruyucu önlemlerdir. Önemli olan yeterli su içmek kavramı önemli susadığımız zaman su içmeliyiz. Günlük kabaca bu hastanın yaş ve cinsiyetine göre değişebilir 80 yaşında 50 kilogram bir kadının günlük su ihtiyacı ile örneğin 25 yaşında 90 kilogram bir erkeğin günlük su ihtiyacı aynı değildir."