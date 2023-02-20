Depremzedelerin rehabilitasyon sürecinde en önemli etken! Başta bu branşlar olmak üzere...

Yakın zamanda yaşadığımız "asrın felaketi"nden etkilenen depremzedeler içn verilen desteğin multidisipliner olması gerektiğinin altını çizen Uzman Fizyoterapist Ümran Kömür, “Fizyoterapistler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve pek çok uzman rehabilitasyon döneminde önemli rol oynayacak” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 20.02.2023 10:12 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye'de meydana gelen ve 11 ilde etkili olan şiddetli depremler 40 binden fazla can kaybına, 21 binden fazla yaralanmaya sebep oldu. Depremlerin, yıkıma uğramış bölgelerde yaşayan insanlar üzerinde uzun vadeli etkileri olduğunu söyleyen Uzman Fizyoterapist Ümran Kömür, "Depremzedenin tıbbi ve psikolojik problemlerini çözmek için farklı branşların ortak hareket etmeleri ve hasta odaklı rehabilitasyon hizmeti verebilmeleri çok önemli. Depremzedeler ilerleyen günlerde multidisipliner desteğe ihtiyaç duyacaklar. Bu kapsamda; fizyoterapistler, psikologlar, ergoterapistler, sosyal hizmet uzmanları başta olmak üzere pek çok uzman, rehabilitasyon döneminde önemli rol oynayacak" dedi.



"Etkin nefes almaları sağlanabilir"

Enkaz altında kalan kişilerde meydana gelebilecek fiziksel travmaların yalnızca ekstremite yaralanmaları olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Uzman Fizyoterapist Ümran Kömür, "Yıkım nedeniyle oluşan toz, asbest başta olmak üzere bir takım zehirli maddelerin solunum yoluyla vücuda alınmasına yol açar. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızda, bu duruna maruz kalma süresi artmaktadır. Hayati tehlikeyi atlatan depremzedelere uygulanabilecek solunum fizyoterapisi, solunum yollarının drenajının sağlanmasında önemli rol oynar. Bu sayede akciğer ve ilgili solunum elemanlarındaki mukus ve yabancı maddeler temizlenerek, kişilerin etkin nefes alması sağlanır" şeklinde konuştu.