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Depresyona karşı etkili 7 tavsiye! Uzmanı tek tek anlattı...

Özellikle kış aylarının gelişiyle birlikte havaların erken kararması gibi etkenler depresyonu da tetikleyebiliyor. Mevsimsel depresyonlardan etkilenmemek adına ise yapılması gerekenleri Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülin Özdamar Ünal 7 maddede sıraladı.

BURCU ŞEN
BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 17.01.2024 09:05
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DEPRESYONA KARŞI ETKİLİ 7 TAVSİYE!

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülin Özdamar Ünal, artan soğuklar ve aralıksız yağışlar nedeniyle kendini depresif ya da hüzünlü hissedenlerin kış depresyonuna yakalanabileceğini söyleyerek bu ruh halinden kurtulmak için 7 altın tavsiyede bulundu:

  1. Bol bol yürüyün.
  2. Evde perdeleri veya panjurları açın. Yeterli güneş ışığı alın.
  3. Düzenli egzersiz yapın.
  4. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve yağsız proteinler açısından zengin, dengeli bir beslenme tüketin.
  5. Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte vakit geçirin.
  6. Uyku hijyenine dikkat edin.
  7. Hobilerle meşgul olun.
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