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Dermatologlar uyardı: Duş alırken bu hataları yapmak cildinize zarar veriyor!

Duş almak sadece saçlarımızı ve vücudumuzu temizlemekle kalmaz aynı zamanda günün yorgunluğunu da kolayca üstümüzden atmamıza yardımcı olabilir. Ancak sabahları uyanır uyanmaz ya da yatmadan bir alışkanlık olarak alınan duşlar aslında cilt sağlığınıza zarar veriyor olabilir. İşte dermatologlardan duş alırken dikkat etmeniz gerekenlere dair öneriler…

Giriş Tarihi: 31.08.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 15:10
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Dermatologlar uyardı: Duş alırken bu hataları yapmak cildinize zarar veriyor!

Saç ve cilt bakım uzmanları, aslında uzun süre sıcak suyun altında durmanın bize yarardan çok zarar getirebileceğini söylemekte. Bu noktada ne kadar sıklıkla ve nasıl duş almanız gerektiğine dair tüm detaylar ise şöyle…

ÇOK SIK DUŞ ALMAYIN

Ne kadar sıklıkla duş almanız gerektiği aktivite oranınızla bağlantılıdır. Ancak aktif bir yaşam tarzınız yoksa haftada birkaç kez duş almanız yeterlidir. Bu noktada temiz hissetmeniz ve cilt enfeksiyonlarına dikkat etmeniz yeterlidir.

Sabahları duş alıp ardından egzersiz yapıp tekrar duş alıyorsanız bu noktada dikkat edilmesi gereken duşların süresidir. Dermatologlar ihtiyaç duyulması durumunda günde iki defa duş alınabileceğini söylüyor. Ancak bu duşların mümkün olduğunca kısa süreli olması gerekiyor.

KISA DUŞ ALIN

Suya uzun süre maruz kalmak cildinizin ve saçınızın kurumasına neden olabilir. Suya gereğinden fazla maruz kalmak kullandığınız şampuan gibi kimyasalların da cilde ve saça zarar vermesine neden olabilir.

Konu hakkında görüşlerini bildiren Dermatolog Dr. Jessica Krant ve Dr. Lauren Ploch , duşu ne kadar kısa tutarsanız o kadar iyi olduğunu söylemekte.

Dr. Ploch aynı zamanda "Atopik dermatitli ve/veya çok kuru ciltli hastalar için duşları beş dakika veya daha kısa tutmalarını öneririm" diyor. "Duşta aktif olun ve kısa sürede çıkmaya çalışın. Dakikalarca suyun altında durmayın."

SICAKLIK SEÇİMİ

Çok sıcak su doğal yağları arındırarak cilde daha hızlı vermektedir. Bu nedenle ılık veya soğuk suyla duş almanız önerilir.

Dr. Krant, "Bazı insanlar kan dolaşımı canlandırmak için aşırı soğuk su kullanmayı tercih ediyor " diyor. "Ancak aşırı yüksek sıcaklıklardan kaçınmak dışında, en iyi hissettiğiniz sıcaklığı kullanmanızı öneririm."

SAÇLARI AŞIRI YIKAMAK

Saçlarımız aslında ölü deri hücrelerinden oluşmaktadır. Bu nedenle cildimizin geri kalanı kadar yıkanmaya ihtiyaç duymaz. Ne sıklıkla yıkamanız gerektiği ise saç tipinizle doğru orantılıdır. Ancak, saçları çok sık yıkamak onları kurutabilir ve özellikle kuru olma eğiliminde olan tüm saç tipleri için bu da bir sorun yaratacaktır.

SAÇLARI YETERSİZ YIKAMAK

Saçları az hatta hiç yıkamamak da son zamanlarda yayılarak bir trend haline geldi ancak dermatolgolar bu durumun aşıraya kaçmasının saçta kepek oluşumuna neden olacağını söylüyor.

Dr. PLoch, "İnsanlar genellikle saçlarını kurutmamak adına saç derisini yıkamayı ihmal eder. Bu da, dökülmeye ve kızarıklığa yol açan kafa derisi yağlarının birikmesine neden olabilir, "diyor.

Bu nedenle saç derinizi haftada en az bir defa yıkamanız önerilir.

KURULANMAYI İHMAL ETMEYİN

Duştan sonra kendinizi hızlıca kurutmak için sert şekilde ovalamak tahrişe neden olabilir. Bu durum ise ilerleyen süreçte kaşıntılı bir his bırakır. Onun yerine cildinize narin davranmaya özen gösterin.

Ancak vücudunuzdaki belirli alanların kuruduğundan emin olmanız büyük önem taşıyor. Özellikle ayak parmaklarının arası, kasık bölgesi, kol altları ve cilt kıvrım alanlarının nemli kalması kızarıklığa ve enfeksiyona neden olabilmektedir.

SON AŞAMA OLARAK NEMLENDİRİCİ UYGULAYIN

Dr. Day, nemlendiriciyi hemen, duştan iki ila üç dakika sonra uygulamak gerektiğini söylüyor. "Bunu hızlı bir şekilde yapmak, "transepidermal su kaybını" önlemek ve cildi dolgun tutmak için bir bariyer oluşturmaya yardımcı olur" diyor.

Tüm doktorlar kuru cilde sahip olan kişilerin, duştan bağımsız olarak özellikle kış aylarında günde iki kez nemlendirici sürmelerini önermekte.

Dr. Krat, kokusuz ürünleri tavsiye ediyor. Kuru ciltli kişilerin ise losyon yerine krem yapıdaki nemlendiricileri kullanması gerektiğini söylüyor. Dr. Ploch, "Kuru ciltler için seramit içeren nemlendiricileri veya alfa-hidroksi asit nemlendiricileri tercih etmeli" diyor.

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