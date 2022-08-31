Dermatologlar uyardı: Duş alırken bu hataları yapmak cildinize zarar veriyor!

Suya uzun süre maruz kalmak cildinizin ve saçınızın kurumasına neden olabilir. Suya gereğinden fazla maruz kalmak kullandığınız şampuan gibi kimyasalların da cilde ve saça zarar vermesine neden olabilir.

Konu hakkında görüşlerini bildiren Dermatolog Dr. Jessica Krant ve Dr. Lauren Ploch , duşu ne kadar kısa tutarsanız o kadar iyi olduğunu söylemekte.

Dr. Ploch aynı zamanda "Atopik dermatitli ve/veya çok kuru ciltli hastalar için duşları beş dakika veya daha kısa tutmalarını öneririm" diyor. "Duşta aktif olun ve kısa sürede çıkmaya çalışın. Dakikalarca suyun altında durmayın."