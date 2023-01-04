Dermatoloji Hangi Hastalıklara Bakar? Cildiye (Dermatoloji) Bölümü Nedir ve Neye Bakar?

Dermatoloji hangi hastalıklara bakar derken, öncelikle deri ve zührevi hastalıkları nedir bunlar bilinmelidir. Ayrıca bu alandaki dermatoloji doktoru neye bakar, öncelikle bu bilgiye sahip olmalıyız. Bunun yanında ergenlik döneminin belası olan sivilce, insanları bu alanda çözüm aramaya itmektedir. Deri hastalıklarında uzman olan dermatoloji sivilceye bakar mı sorusunu da hemen akıllara getirebilmektedir. Bazen halk arasında cildiye ve dermatoloji birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Bu nedenle cildiye ve dermatoloji aynı şey midir konusu da dermatolojide sıkça karşılaşılan sorulardandır.

Dermatoloji (Cildiye) Bölümü Nedir?

Deri bilimi olarak tanımlanan dermatoloji, ciltteki hastalıklar ve bunlarla ilgilenen tıp alanıdır. İnsan sağlığı için önemli olan derinin her türden rahatsızlığını inceleyip tedavi etmektedir. Derinin genel yapısı, işlevleri ve genel bütünlüğü ve sağlığının korunması; deriye alerjik ya da cinsel yollarla bulaşan hastalıklarda alanında uzman hekimler teşhis ve tedavi uygulayarak, bu alanda hizmet vermektedir.

Cildiye Hangi Hastalıklara Bakar?

Halk arasında cildiye de olarak bilinen bu alan deri haricinde: saç, tırnak, ter bezleri, ağız içi gibi mukoz bölgeleri ve cinsel hastalıkların tanı ve tedavisinde de işlev görmektedir. Bazı deri hastalıkları basit ilaç tedavileriyle önlenerek tedavi edilebilirken, bazı deri hastalıkları da uzun ve ciddi tedavilere ihtiyaç duyarlar.

Vücuttaki en büyük organ ve çevreyle temasta en sık kullanılan organ deri olduğu için insan vücudu pek çok hastalığı kolayca kapabilmektedir. Ayrıca deri hastalıkları, sadece deri yüzeyinde kalmayıp vücudun içine de nüfuz ederek pek çok çeşit hastalığa da neden olabilmektedir. Bu da deriye bağlı pek çok farklı hastalığı beraberinde getirmektedir. Sivilceden cilt kanserine kadar pek çok hastalığa bakar dermatoloji.

Bu hastalıklara örnek verecek olursak: parazit kaynaklı deri hastalıkları(bitler, uyuz vb.), mantar hastalıkları(tırnak, ayak, el, deri, genital bölge), Behçet hastalığı, beslenme ve metabolik bozukluklara bağlı cilt hastalıkları, deride iyi ve kötü huylu tümörler, bağ dokusunda meydana elen hastalıklar, damarsal deri hastalıkları, dudak, dil ve ağız içi hastalıklar(uçuk ve ağızda oluşan diğer hastalıklar) gibi pek çok hastalığın teşhis ve tedavisinde dermatoloji alanı ilgilenmektedir.

Dermatoloji Sivilceye Bakar Mı?

Yukarıda belirttiğimiz gibi derideki hemen her hastalığa bakan dermatoloji(cildiye) ergenlik döneminin baş belası olan sivilcelerin de tedavisinde başvurulan alandır.