Dijital çağın tehlikesi! Çocukları miyopiden koruma yolları

Tablet, telefon ve bilgisayar kullanımının kontrolsüzce yaygınlaşması, çocukların göz sağlığını ciddi bir tehdit altında bırakıyor. 18-24 Mayıs Miyopi Farkındalık Haftası kapsamında önemli uyarılarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Karaman, dijitalleşmenin etkisiyle çocuklarda miyopi görülme yaşının giderek düştüğünü belirtti. Miyopiyle mücadelede sadece ekran süresini sınırlamanın yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Karaman, ailelere hayat kurtaran tavsiyelerde bulundu.

MİYOPİ DAHA ERKEN YAŞTA GÖRÜLÜYOR

Günümüzde çocukların çok daha erken yaşlarda miyopi ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Prof. Dr. Karaman, "Anne babalar ekran süresini sınırlamaya çalışsa da bu tek başına yeterli değil. Çocukların yaşam alışkanlıkları, genetik yatkınlık ve günlük aktiviteleri birlikte değerlendirilmelidir" dedi.

GÜNDE EN AZ 2 SAAT DIŞARIDA VAKİT ŞART

Miyopinin önlenmesi ve ilerlemesinin yavaşlatılması için çevresel faktörlerin büyük önem taşıdığını belirten Prof. Karaman, "Çocukların günde en az 2 saat dışarıda vakit geçirmesi gerekiyor. Ekran süresi mümkün olduğunca 2 saatin altında tutulmalı. Bunun yanında okuma ve yakın çalışma koşulları da doğru şekilde düzenlenmeli" diye konuştu.

TEDAVİYLE İLERLEMESİ YAVAŞLATILABİLİYOR

Miyopinin tamamen önlenemediği durumlarda ilerleme hızının kontrol altına alınabildiğini dile getiren Prof. Karaman, "Damla tedavileri, özel gözlükler ve kontakt lenslerle miyopinin ilerlemesini yavaşlatabiliyoruz. Yıllık artışı 0.25-0.50 seviyelerinde tutmak bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

HER ARTIŞ CİDDİ RİSK ANLAMINA GELİYOR

Miyopide her artışın göz sağlığı açısından önemli riskler taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Karaman, "Her bir diyoptri artış, göz arkasında oluşabilecek ciddi komplikasyon riskini artırır. Bu nedenle erken farkındalık ve düzenli takip büyük önem taşıyor. Ailelerin bu konuda bilinçli olması, çocukların düzenli göz kontrollerine götürülmesi ve gerekli önlemlerin alınması, ileride oluşabilecek ciddi göz hastalıklarının önüne geçebilir" diyerek sözlerini tamamladı.