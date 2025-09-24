Dik durmak için korse takanlar dikkat! Meğer öyle bir zararı varmış ki...

Dik durmak için korselere yönelenler çoğu zaman kısa sürede fark yaratacağını düşünse de, uzmanlar uzun süreli kullanımın ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. Uzmanlar, bu aparatların kasları devre dışı bıraktığı için ciddi sorunlara neden olabileceğini belirtiyor. Peki dik bir duruş için ne yapılmalı? Uzmanı en etkili yöntemi anlattı...

Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, internet üzerinden satılan ve doktora danışılmadan kullanılan dik duruş aparatları hakkında uyarıda bulundu. Bu ürünleri kişilerin kısa süreli kullanılabileceğini aktaran Prof. Dr. Samancı Karaman, tanı konulmadan ve hekim önerisi olmadan satın alınıp uzun süreli takılmasının doğru olmadığını vurguladı. Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, "Öncelikle duruş bozukluğunun nedenine bakmak gerekir. Her kamburluk, her eğrilik basit bir postür bozukluğu değildir. Altında farklı nedenler olabilir. Bu nedenle önce hekime başvurulmalı, fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibinden destek alınmalıdır" diye konuştu.

UZUN SÜRELİ KULLANIM KASLARI ZAYIFLATIYOR Dik duruş aparatlarının ve korselerin kasları devre dışı bıraktığını söyleyen Prof. Dr. Samancı Karaman, "Korse taktığınızda kaslarınız çalışmaz. Uzun süreli kullanım kas zayıflığı ve kas dengesizliklerine neden olabilir. Biz bu tür korseleri bazı hastalarda sadece farkındalık yaratmak için günde 30-45 dakika gibi kısa sürelerle öneriyoruz" ifadelerini kullandı.