Dikkat! Basit bir alerji demeyin ölüm riski var

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, sürekli alerjenlere maruz kalan çocuk ve gençlerde önlem alınmadığı takdirde kronik solunum problemleri ve astım gibi daha ciddi hastalıkların ortaya çıkabileceğini bildirdi.

AA Giriş Tarihi: 24.04.2024 12:36 PAYLAŞ ABONE OL

Nacaroğlu, bahar alerjilerinin giderek artan bir sağlık sorunu haline geldiğini ve milyonlarca insanın yaşamını etkilediğini aktardı. Çalışmalarda alerjinin özellikle akciğerlere etki ettiği sonucunun çıktığını ifade eden Nacaroğlu, çocuklar ile yetişkinlerde artan alerjik reaksiyon sıklığına daha çok genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğunu söyledi.

Nacaroğlu, hava kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ilkbahar alerjilerindeki artışta önemli bir faktör olduğuna yönelik çalışmalar bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Küresel ısınmaya bağlı ortaya çıkan iklim değişikliği, hava kirliliği, işlenmiş ve paketli gıda tüketimi, Batı tipi yaşam tarzı beslenme alışkanlıklarının artması, alerjenlere daha sık maruz kalma, deterjan gibi çeşitli kimyasal maddelerin yaygın kullanımı gibi çevresel faktörlerin alerjik reaksiyonların görülme sıklığını ve şiddetini artırdığı biliniyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar, çevresel kirleticilere daha fazla maruz kalma eğilimindedir ve bu da alerji vakalarını artırmaktadır. Ailede alerjik hastalık yani genetik yatkınlık bulunmasının bu hastalıkların gelişmesinde önemli bir risk faktörü olduğu unutulmamalı." Küresel ısınma nedeniyle polen mevsiminin erken başladığını ve daha uzun sürdüğünü dile getiren Nacaroğlu, bu durumun polen alerjilerini artırdığına dikkati çekti.