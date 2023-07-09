Dikkat! Bronzlaşmak büyük tehlikeyle geliyor: Sakın bunu yapmayın...

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi ile harekete geçen kendini koruma mekanizması sonucu oluştuğunu söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:32 PAYLAŞ ABONE OL

Sıcak yaz günleri devam ederken güneşin güçlü etkileri de birçok cilt sorunu oluşturmaya devam ediyor. Güneş ışınları içerisinde UVA, UVB ve UVC olmak üzere üç farklı ultraviyole (UV) ışın bulunduğunu söyleyen Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, UVB maruziyetinin birinci derece yanıklar oluşturarak deride kızarıklık, ağrı ve ödem oluşturabileceğini söyledi. Mullaaziz ayrıca daha uzun süreli hasarlarda ise içi su dolu kabarcıkların oluşmasıyla cilt yanığının, ikinci dereceye dönüşebildiğini ifade etti.





SAĞLIKLI BRONZLAŞMAK MÜMKÜN MÜ

Bronzlaşmanın ise güneş yanığı nedeniyle oluşan hasar sonrasında, cildin kendisini onarma çabasının sonucu oluştuğunu hatırlatan Yrd. Doç. Dr. Didem Mullaaziz, dolayısıyla günümüzde sıklıkla kullanılan "sağlıklı bronzlaşma" kavramının gerçekliğinin olmadığını söyledi. Mullaaziz, bronzlaşmanın, estetik açıdan tercih edilse de gerçekte derinin hasar görmesi sonucu oluşan kendini koruma mekanizması olduğunu ifade etti.