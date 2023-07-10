Dikkat! Bu hastalığı stres tetikliyor: "Ömür boyu sürebilir"



Doç. Dr. Hilal Gökalp strese bağlı cilt rahatsızlıklarının arttığını kaydetti. Deri hastalıklarının çok büyük bir kısmının stresle ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Gökalp, "Egzamadan vitiligoya, tekrarlayan uçuktan zonaya, saçkırandan sedef hastalığına ve vücutta yaygın döküntülere kadar birçok hastalık, strese bağlı olarak ortaya çıkıyor. Üstelik bu hastalıklar kişinin daha çok stres yaşamasına neden oluyor ve durum bir kısırdöngüye dönüşüyor. Cilt hastalıkları için mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Erken teşhis ve tedavi son derece önemli, çünkü bu saydığım hastalıklardan bazılarının ömür boyu sürme riski var" diye konuştu.