Dikkat! Bu hastalık %50 artışta: Korunmak için...

Araştırmacılar, inme (felç) kaynaklı ölümlerin 2050 yılına kadar yüzde 50 artış göstererek yılda yaklaşık 10 milyon insanın yaşamını yitirmesine neden olacağı öngörüsünde bulundu. The Washington Post gazetesinin haberine göre, Dünya İnme Organizasyonu (World Stroke Organization) çatısı altında bir araya gelen bir grup uluslararası araştırmacı, inme kaynaklı ölümlerdeki artış ve nedenlerini araştırdı.

AA Giriş Tarihi: 21.10.2023 09:39 PAYLAŞ ABONE OL

Sonuçları Lancet Neurology dergisinde yayımlanan araştırmada, inme kaynaklı ölümlerin 2050 yılına kadar yüzde 50 artacağı ve yılda ortalama 9,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olacağı tahmin edildi.

Araştırmada, inmenin dünyanın her bölgesinde görülmesine karşın söz konusu sağlık sorunundan kaynaklı ölümlerin yüzde 86'sının düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca, 55 yaş altı inme geçiren bireylerin sayısının giderek arttığı da belirtildi.