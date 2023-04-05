Dikkat! Bu ilaçlar kanser sebebi

Kalp, sivilce, romatizma gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, cildi güneşe karşı duyarlı hale getirerek, cilt kanseri riskini artırdığı bildirildi.

AA Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 14:15 PAYLAŞ ABONE OL

Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Ayşe Akbaş, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, cilt kanserlerinin tüm kanserler içinde görülme sıklığının erkeklerde 6'ncı, kadınlarda ise 5'inci sırada olduğunu söyledi. Cilt kanserinin gelişiminde genetik faktörlerin, iklim koşularının etkili olduğunu ifade eden Akbaş, "Genetik yapısında bozukluğa bağlı deri hastalıkları görülebilen kişilerde de cilt kanseri gelişme riski daha yüksektir. Bunun yanı sıra özellikle sarışın, açık renk gözlü kişilerde cilt kanseri gelişme riski diğer insanlara göre daha fazladır." dedi. Akbaş, çok güneşli bölgelerde yaşayan, beyaz ırktan olan ve alerjik yapıya sahip kişilerin, risk taşıdığını dile getirerek, "Güneşe karşı duyarlılık yaratan ilaçların kullanılması, cilt kanseri oluşmasını kolaylaştırır." uyarısında bulundu.

"EN ÇOK İNSANLARA ULTRAVİYOLE B IŞINLARI ZARAR VERİYOR" Cilt kanserinin en önemli nedeninin güneşe maruziyet olduğunu vurgulan Akbaş, "Güneş ışınları, direkt deri hücrelerinin DNA yapısını bozarak, kanser gelişimine yardımcı oluyor." dedi. Güneşin canlılar için "hayat" olmasına karşın aynı zamanda da güneş ışınlarının zararlı etkilerinden de korunması gerektiğinin altını çizen Akbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güneş ışınları dünyaya ulaşırken büyük oranda ozon tabakasından süzülerek gelir. Bu ışınlar içinde ultraviyole C, A ve B var. Ultraviyole C'yi ozon tabakası süzüyor, B ve A dünyaya ulaşıyor. En çok ultraviyole B ışınları zarar veriyor. Eğer, bu ışınlardan korunma sağlanmazsa başta kanser gelişme riski olmak üzere, leke ve ben gibi sorunlar görülebilir."