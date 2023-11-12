Dikkat! Ciğerlerinizi tehlikeye girmesin: Bu havalarda...

KOAH hastalığında kronik bronşit ve sigaranın ana etkenler olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmethan Turan, "KOAH genelde 40 yaş üstü insanlarda erkeklerde daha ağırlıklı olmak üzere görülen tıkayıcı nefes darlığı ile giden solunum yetmezliği hastalığıdır. Başlangıç evrelerinde öksürük ve balgam şeklinde daha sonra eforla ve ilerleyen dönemlerde istirahatte olan nefes darlıklarıyla karakterize bir hastalıktır. KOAH için 2 tane parametre var. Bunlardan birisi kronik bronşit yani en az 2 sene arka arkaya en az 2-3 ay devamlı öksürük ve balgam çıkarma şikayetinin olması lazım. Diğeri de amfizem dediğimiz akciğer alveollerinin balonlaşmasıdır. Bu baloncuklaşma ile normal fizyolojik özelliklerini kaybetmesi ve buna bağlı da obstrüksiyon gelişmesidir. Bunun ikisi beraber olduğu zaman buna KOAH hastalığı diyoruz" dedi.





"KOAH'IN EN ÖNEMLİ NEDENLERİ SİGARA VE HAVA KİRLİLİĞİ"

Sigara ve hava kirliliğinin KOAH'ın oluşumunda ana sorumlu olduğunu hatırlatan Dr. Turan sözlerine şöyle devam etti:

"KOAH'ı oluşturan 2 parametre var demiştik ve bunları oluşturan en önemli etken de sigaradır. KOAH sigara içen insanlarda gelişme ihtimali çok yüksek bir hastalıktır. Günde belli bir miktar sigara içilmesi, belli yaştan sonra kronik bronşit ve amfizem parametreleri ile KOAH'a neden oluyor. Sigara dışında bir diğer faktör de hava kirliliğidir. Yakıt olarak kullanılan odun kömür gibi çeşitli materyaller ki bunlara biz biomass diyoruz, akciğerde oluşan hasar oluşturuyor. Bu hasar da yine aynı şekilde sigara gibi kronik bronşit ve amfizeme yol açıyor."



KOAH'ın önceki yıllarda erkeklerde kadınlara göre daha çok görüldüğünü belirten Dr. Turan, günümüzde kadınların, erkekler kadar sigara tüketmeye başlamasıyla kadınlarda görülen hastalıklardan biri olduğuna dikkat çekti.