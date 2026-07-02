Dikkat eksikliği yetişkinlerde nasıl belirti veriyor?

Yetişkinlerde DEHB'nin en belirgin özelliğinin dikkat dağınıklığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Mustafa Çelik, ilgi çekici aktivitelerde odaklanmanın kolay olmasına rağmen toplantılar, eğitimler veya uzun süre dikkat gerektiren görevlerde ciddi güçlük yaşanabildiğini söyledi.



Dr. Çelik, "Bu bireylerde unutkanlık, eşyaları sık kaybetme, randevu ve önemli tarihleri unutma, zamanı planlayamama ve işleri zamanında tamamlayamama gibi sorunlar oldukça yaygındır. Ayrıca dürtüsel davranışlar nedeniyle ani kararlar alınabilir ve sonrasında pişmanlık duyulabilir" dedi.



"İŞ VE İLİŞKİLERDE SORUNLARA YOL AÇABİLİYOR"

DEHB'nin yalnızca dikkat sorunlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Mustafa Çelik, sürekli sıkılma hissinin de önemli belirtilerden biri olduğunu ifade etti.



Dr. Çelik, "Yetişkin DEHB'li bireyler uzun süre aynı işte çalışmakta zorlanabilir, sık iş değiştirebilir veya kariyerlerini istedikleri noktaya taşıyamayabilirler. Benzer şekilde uzun süreli ilişkileri sürdürmekte güçlük yaşayabilir, evlilik ve aile yaşamında çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler" şeklinde konuştu.



"DEPRESYON VE KAYGI BOZUKLUKLARI EŞLİK EDEBİLİYOR"

DEHB'nin zamanında tanınmaması halinde bireyin gerçek potansiyelinin altında kalabileceğini belirten Uzm. Dr. Mustafa Çelik, bunun motivasyon kaybına ve farklı psikiyatrik sorunlara zemin hazırlayabileceğini söyledi.



Dr. Çelik, "Başarısızlık hissi ve sürekli sıkılma duygusu depresyon, kaygı bozuklukları ve madde kullanım riskini artırabilir. Bu nedenle dikkat eksikliği belirtileri gösteren yetişkinlerin mutlaka psikiyatri değerlendirmesinden geçmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.



"ERKEN TANI VE DOĞRU TEDAVİ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR"

Yetişkin DEHB'nin tedavi edilebilen bir nörogelişimsel bozukluk olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Mustafa Çelik, tedavi sürecinin kişiye özel planlandığını belirtti.



Dr. Çelik, "İlaç tedavisi, psikoterapi ve yaşam tarzı düzenlemeleri birlikte uygulandığında dikkat eksikliğinin neden olduğu sorunlar büyük ölçüde kontrol altına alınabilmektedir. Aynı zamanda eşlik eden depresyon, kaygı bozuklukları ve ilişkisel sorunlar da tedavi planına dahil edilir. Doğru tanı ve uygun tedavi sayesinde hastaların yaşam kalitesinde belirgin artış sağlanırken, bireylerin gerçek potansiyellerine ulaşmaları mümkün olabilmektedir" diye konuştu.