Dikkat! Erkekler bu hastalıktan daha fazla hayatını kaybediyor: Mevsim geçişlerinde uyarı

Kış ve yaz aylarındaki kalp krizi oranlarında büyük farklar yaşanmadığını ancak mevsimsel geçişlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Canbaz, "Kış biter, yaza girerken hipertansif ataklarla karşılaşıyoruz. Bunlar da kalp damarlarında tıkanmaları tetikleyebiliyor. Özellikle damarlarda yırtıklar, tıkanmalar ve kalp krizleri bu oranda artıyor." dedi.

Mevsim geçişlerinde yaşanabilecek hipertansif tansiyon ataklarının kalbi etkilediğine dikkati çeken Canbaz, şunları kaydetti:

"Kalp hastalığının ya da kalp krizinin belirtisi olarak göğüs ağrısı, kola veya boyna vuran, bazen de mideye aşağıya vuran ağrı tipik. Ama özellikle belirtmek istediğim, bazen sırta vuran böyle çok ani başlayan keskin bıçak keser gibi şiddetli ağrılarla özellikle tansiyonu yüksek kişilerde ani başlayan ağrıyla başvuran hastalarda kalpten çıkan ana atar damar olan aort damarının çatlaması veya yırtılması söz konusu, bu çok tehlikeli hatta ölümcül bir durum. Sırtta bıçaklanır, yırtılır gibi bir ağrı hissedildiğinde hemen hastaneye gidip bir an önce tanısının konulması gerekir, büyük oranda tedavisi ameliyatla yapılabiliyor."