Dikkat! Hayatı tehdit edebilir: Sıcak havalardaki mineral kaybını önlemek için...

"SEBZE VE MEYVE AĞIRLIKLI BESLENMEMİZ SU KAYBIMIZI VE MİNERAL KAYBIMIZI ÖNLEYECEKTİR" Sıcak havalarda yağlı yiyeceklerin zararına dikkat çeken Aslanbay, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gittiği şu günlerde yağlı yiyecekler özellikle çok susatır. Bunlardan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. İç Anadolu Bölgesi'nde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu tür durumlar çok fazla gözükebiliyor. Ama diğer bölgelerde bir nebze daha belki sebze ağırlıklı beslenme, meyve ağırlıklı beslenme fazla oluyor. Bizim önerimiz de bu konuda diyetisyen olarak sebze ve meyve ağırlıklı beslenmemiz su kaybımızı ve mineral kaybımızı önleyecektir. Vücut, fonksiyonlarını yerine getirecektir. Bu şekilde beslenmemizde fayda olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.





"MİNERAL KAYBIYLA ALAKALI BİRÇOK SORUNLARI YAŞAYABİLİRİZ"

Su kaybının birçok sağlık sorununa yol açtığını belirten Aslanbay, "Böbrek fonksiyon bozuklukları yaşayabiliriz. Kalpte aritmi gibi problemler olabilir. Mineral kaybıyla alakalı birçok sorunları yaşayabiliriz. Yani görme bozukluğundan, uyku düzeni bozukluğuna kadar her şey gerçekleşebilir. Su bizim aslında gün içerisinde yaşam için elzem olan bir besindir diyebiliriz. O yüzden her şartta ne olursa olsun, su tüketmemizde çok fayda olacaktır. Yaşlılarımız için de elbette ki bu sıcak havalarda çok fazla dışarı çıkmamasını öneriyoruz. Beslenmelerinde çok dikkat etmeliler. Sebze ağırlıklı beslenmelerinde fayda vardır. Yine kendileri su tüketimini gerektiği kadar 1 buçuk ile 2 litrenin altına düşmeyecek şekilde içmesinde fayda olacaktır" diye konuştu.