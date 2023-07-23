Dikkat! Komaya sokabilir, eğer bunu hissediyorsanız...

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün, 45 derecelik sıcaklık uyarısı yaptığı Antalya'da, kuru ve yakıcı hava sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Turizm kenti Antalya'nın cadde ve sokakları sadece turistlere kalırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çok az kişinin plajlara geldiği görüldü.

İHA Giriş Tarihi: 23.07.2023 13:46 PAYLAŞ ABONE OL

Girişimsel Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Elif Sarıönder Gencer, son dönemde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle hastaneye gelen birçok kişide sıcak çarpması belirtisi gördüklerini belirterek, "Başlangıçta hafif ısı, hafif güneş çarpmasında, halsizlik, konsantrasyon sorunu gibi ya da anlamsız konuşma, basit belirtiler varken, bu sıcak çarpması artınca epileptik nöbetler ve komaya kadar gidebiliyor" dedi.





SICAK ÇARPMASI BELİRTİLERİ

Sıcak çarpmasına maruz kalanlar hakkında bilgiler veren Gencer, "Vücut ısısını koruyamadığınızda, özellikle yaşlılarda, çocuklarda kronik hastalığı olanlarda aşırı vücut ısısı artışı, ciddi belirtilere neden olabiliyor. Terleme bozukluğu olanlar, kalp hastaları, vücutlarını soğutamadıkları için ciddi şikayetlerle hastaneye başvurabiliyorlar. İlk belirtilerde sıcak ve kuru cilt karşımıza çıkıyor. Aşırı sıcaklar daha sonra bilinç değişikliğine kadar giden konsantrasyon bozuklukları, susuzluk hissi yapabiliyor. Riskli gruptaki kişiler, yüksek ısıya maruz kalıp kendilerini koruyamaz ve sıcaktan uzaklaşmazlarsa, yeterli sıvı almazlarsa, bilinç kaybı, nöbet geçirme, komaya neden olabiliyor. Beyin şişmesi ve koma oldukça tehlikeli belirtilerinden bir tanesidir sıcak çarpmasının" dedi.