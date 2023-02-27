Dikkat! Türkiye’de 5 milyon kişiyi etkileyen o hastalık grubu: Kurtulmak için...

Bilge, "28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada günün önemine dair bilgiler verdi. Her yıl şubat ayının son günü, dünya üzerinde yaklaşık 350 milyon kişiyi etkileyen nadir görülen hastalıklara dikkat çekmek amacıyla bugün 'Nadir Hastalıklar Günü' olarak kabul edildiğini anlatan Prof. Dr. Uğur Bilge, "Nadir Hastalıklar Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde kullanılan tanımı ile 2 binde 1 ve daha az sıklıkta görülen, çoğu ilerleyici, kronik ve bazıları ölümcül olabilen hastalıklardır. Bunun yanı sıra, bazı yaygın görülen hastalıkların farklı alt tipleri, nadir görülen bulaşıcı hastalıklar, otoimmün hastalıklar ve nadir görülen kanserler de nadir hastalıklar olarak değerlendirilebiliyor" dedi.