Dikkat! Uzmanı uyardı: Kanserin en büyük sebebi bağırsaklarınızda... Bu değişikliği yaşıyorsanız

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Tzu-Yu Feng ve arkadaşları tarafından yayınlanan deneysel çalışmanın detaylarını paylaştı. Bağırsakların yüzeyinde yaşayan bakterilerin yani mikrobiyotanın sağlık üzerine son derece önemli etkileri bulunduğuna dikkat çeken Coşkun, "Bu bakteriler sayesinde bağışıklık sistemimiz güçlenmektedir. Ama bu floranın kötü olması durumunda depresyon, obezite ve bazı nörolojik hastalıklara eğilimin artabileceği gösterilmiştir.

Yakın zamanda Tzu-Yu Feng ve arkadaşları tarafından bozulmuş bağırsak florasının meme kanserinin yayılma riskini artırabileceğine yönelik bir çalışma yayınlandı. Birkaç hafta önce Cancer Immunology Research dergisinde yayınlanan bu deneysel çalışmada, bağırsak florasının bozulmasının ardından meme dokusunda immün hücrelerin yapısının değiştiğini, normalde meme kanseri olan kişilerde kanser yayılımını artıran mast hücrelerinin meme dokusunda yoğunlaştığını gösterdiler. Bu mast hücreleri meme dokusundaki kollaen miktarını artırmakta ve bu şekilde meme kanserinin daha erken yayılmasına neden olabilmektedir" ifadelerini kullandı.