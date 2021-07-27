Dikkat! Yüzünüzde oluşan kızarıklık o hastalığın habercisi olabilir

Gül hastalığı ya da diğer ismiyle rosacea özellikle yüzün orta kısmında kızarıklık, sıcaklık hissi, damarlarda genişleme, iltihabi sivilceler, gözlerde yanma, hassasiyet, burunda kabalaşma ile kendini belli eden kronik bir cilt hastalığıdır.

GÜL HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Gül hastalığı daha çok orta yaşlı ve açık tenli kişilerde görülür. Kadınlarda daha sık görülmekle birlikte erkeklerde daha ağır seyreder. Koyu cilt yapısındaki kişilerde cilde renk veren melanin maddesinin fazlalığı kızarıklığı baskılar ve hastalığın daha hafif görünmesine neden olur. Bu yüzden açık tenli kişilerde hastalık daha şiddetlidir.

NE GİBİ DURUMLAR GÜL HASTALIĞINI TETİKLER?

Gül hastalığı, tüketilen gıdalar, ısı değişiklikleri, psikolojik stres, yoğun egzersiz, sıcak yapılan banyolar ve birtakım içsel değişiklerden etkilenmektedir. Sıcak çorba, kafeinli içecekler, çay, kola, alkol, çikolata, baharat hastalığın alevlenmesine neden olan önemli gıdalar arasındadır. Güneş, sıcak-soğuk hava, uzun süreli egzersiz, sıcak banyolardan sonra hastalık şiddetlenme gösterir. Kadınlarda menapoz döneminde hastalık daha yoğun seyreder. Yüze hekim kontrolü olmadan uzun süreli steroid kullanımı hastalığın ilerlemesine neden olur.

GÜL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gül hastalığı dört aşamada kendini gösterir. İlk dönemde yüzde tekrarlayan yanma ve kızarıklık atakları oluşur. Hasta bu evrede aralıklı yüzünde yanma ve kızarıklık olduğundan bir süre sonra bu yanmaların geçtiğinden yakınmaktadır.

İkinci dönemde yüzün ortasındaki kızarıklık kalıcı hale gelir; burun ve yanakların üzerinde gözle görülebilir küçük kan damarları gözlenir. Üçüncü dönemde yüzdeki kızarıklık daha koyu ve kalıcı hale gelir; burun, yanak, alın ve çene üzerinde küçük, kırmızı şişlik veya sivilceler oluşur. Son dönemde ise gözlerde yanma veya sürekli hassasiyet oluşur ve kırmızı, şiş burun meydana gelir. Hastalık erken teşhis edilip tedaviye erken başlanmalıdır.