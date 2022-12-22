Dildeki bu değişimler kanserin habercisi! Eğer diliniz böyle görünüyorsa...

Frengi; dudaklarda, diş etlerinde, ağzın arkasında bademciklerin yakınında ve dilde bulunabilen yaralara neden olabilir. Bu yaralar enfeksiyonun ilk aşamasını gösterir. Bu küçük yaralar küçük kırmızı lekeler olarak başlar ve daha sonra kırmızı, sarı veya griden değişen renklerde daha büyük açık yaralara dönüşür.

Dilinizdeki sinirlerle ilgili bir sorun anlamına gelebilir. Ağız kuruluğu, enfeksiyonlar, asit reflüsü ve diyabet gibi bazı sağlık sorunları da buna neden olabilir. Bazı insanlar için ananas gibi asitli yiyeceklerin yanı sıra diş macunu, gargara, şeker veya sakız da ağızları yakabilir.

AĞRILI KIRMIZI DİL

Ağrılı ve kırmızı bir dil yaşamak, ciddi şekilde B12 vitamini eksikliğiniz olduğu anlamına gelebilir. Glossit (kırmızı dil), B12 eksikliği ile eş anlamlıdır ve bu da rengin etli kırmızı görünmesine neden olabilir.

Demir eksikliği de dilde şişmeye ve ağızda ağrılı yaralara neden olabilir. Ayrıca kanda hemoglobin eksikliği olması da dilin soluk ve pürüzsüz görünmesine neden olur. Dilinizde bu değişikliklerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza veya diş hekiminize gitmeniz şiddetle tavsiye edilir.