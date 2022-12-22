Dildeki bu değişimler kanserin habercisi! Eğer diliniz böyle görünüyorsa...

Sağlıklı bir dil, her şeyin yolunda olduğunu gösteren sıcak ve pembemsi bir renge sahiptir, ancak bu değişikliklerden herhangi biri, bir şeylerin doğru olmadığı anlamına gelebilir. İşte dilinizde bilmeniz gereken bazı değişiklikler.
BEYAZ LEKELER
Dilinizde beyaz lekeler veya kremsi bir görünüm fark etmek, pamukçuk ve mantar enfeksiyonunu gösterebilir. Sıklıkla bir hastalık veya ilaçlar ağzınızdaki bakteri dengesini bozduktan sonra ortaya çıkabilir.
Paslı görünen beyaz lekeler liken planus olabilir, bu da bağışıklık sisteminizin ağzınızdaki dokulara saldırdığı anlamına gelir. Kazıma yapılamayan sert, düz, beyaz alanlar görürseniz, kanserle bağlantılı lökoplaki olabilir.
DİL YARALARI
Frengi; dudaklarda, diş etlerinde, ağzın arkasında bademciklerin yakınında ve dilde bulunabilen yaralara neden olabilir. Bu yaralar enfeksiyonun ilk aşamasını gösterir. Bu küçük yaralar küçük kırmızı lekeler olarak başlar ve daha sonra kırmızı, sarı veya griden değişen renklerde daha büyük açık yaralara dönüşür.
DİLDE YANMA HİSSİ
Dilinizdeki sinirlerle ilgili bir sorun anlamına gelebilir. Ağız kuruluğu, enfeksiyonlar, asit reflüsü ve diyabet gibi bazı sağlık sorunları da buna neden olabilir. Bazı insanlar için ananas gibi asitli yiyeceklerin yanı sıra diş macunu, gargara, şeker veya sakız da ağızları yakabilir.
AĞRILI KIRMIZI DİL
Ağrılı ve kırmızı bir dil yaşamak, ciddi şekilde B12 vitamini eksikliğiniz olduğu anlamına gelebilir. Glossit (kırmızı dil), B12 eksikliği ile eş anlamlıdır ve bu da rengin etli kırmızı görünmesine neden olabilir.
Demir eksikliği de dilde şişmeye ve ağızda ağrılı yaralara neden olabilir. Ayrıca kanda hemoglobin eksikliği olması da dilin soluk ve pürüzsüz görünmesine neden olur. Dilinizde bu değişikliklerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza veya diş hekiminize gitmeniz şiddetle tavsiye edilir.
SİYAH DİL
Eğer siyah, solmuş bir dil renginiz var ise bağırsaklara yerleşen mantarların ürettiği, aşırı toksik madde sebebi ile, bağırsaklar hasar görmüş demektir. Yani bu durum bağışıklık sisteminizin çok zayıfladığına işaret ediyor.
Bir diğer belirtiler sorunlar ise hormon bozuklukları, vitamin yetersizliği, menopoz sonrası eklemlerde zayıflama, basur gibi hastalıkların habercisi olabilir.