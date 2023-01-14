Dilinizde ortaya çıkan bu değişime dikkat! Damarlarınız sinyal veriyor

Yüksek kolesterol, bazı insanlarda önemli birikmeler ortaya çıkmasına rağmen semptomlar ortaya çıkmayabilir. Fakat bu süre içerisinde arterlerdeki plak birikimi giderek artarak tehlikeli düzeylerle ortaya çıkabilir. Bir kişinin dilinin görünümü, kan akışındaki engellenmeyi gösterebilecek bir renk değişiminin izlerini taşıyabilir.
"KOYU MOR DİL RİSK FAKTÖRÜ"
Geçen yıl tıp dergisi Frontiers in Medicine, dil tanısında koyu mor bir dil ve dil altı damarının genişlemesinin kan stazının önemli bir bulgusu olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Science Direct bu durumu, kalp ile ilgili kan durması belirtileri arasında mavimsi veya koyu kırmızı dudaklar, taşikardi çarpıntısı, bıçak saplanır gibi ağrı ve göğüste sıkışma hissi yer aldığını belirterek açıklıyor
"KAN DURDURUCU NOKTALARA DİKKAT"
Dil ucunun mor mavimsi bir rengi vardır veya bunlar uçta kan durdurucu noktalar olabilir. Dil altı damarları koyu veya eğri ve kalın olması da bunun bir diğer semptomudur. Dr. Li Guang Jun, kan stazının yüksek kolesterolün bir belirtisi olduğunu açıkladı.
Basit bir ifadeyle, kanın dokulardan düzgün bir şekilde akamadığı bir durumu tanımlar. Bu durum, kan akış hızında bir düşüş, kısmi tıkanıklık ve damarlarda artan basınç ile karakterize edilebilir.
"KANIN DÜZGÜN DOLAŞIM SİSTEMİNE DAHİL OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"
Dilin morardığı çoğu durumda kan düzgün bir şekilde dolaşmaz. Daha spesifik olarak, kanın vücudun dokularına yeterli oksijeni iletmekte başarısız olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte, parlak kırmızı yerine koyu kırmızı olan oksijeni tükenmiş kanın atardamarlarda dolaştığını da gösterebilir.
Damar sağlığıyla ilgili çeşitli durumlar da dilde mor renk değişikliğinin bilinen nedenleri arasındadır, merkezi siyanoz bunlardan biridir. Yetersiz arteriyel oksijenasyona neden olan merkezi siyanoz, kalp yetmezliği veya akciğer embolisi gibi altta yatan sağlık sorunlarını yansıtma eğilimindedir.
"PERİFERİK SİYANOZ ADLI HASTALIKLA YAKINDAN İLİŞKİLİ"
Mukoza zarlarında (özellikle dil ve dudaklar gibi sıcak bölgelerde), deride ve tırnaklarda çomaklaşma ve mavimsi renk değişikliği ile ilişkilidir. Durum aynı zamanda ekstremitelerin morarmasına neden olan periferik siyanoz ile de yakından ilişkilidir.
2019'da Cureus dergisinde yazan tıp uzmanları, "Periferik siyanozu olan hastalarda nadiren mavi bir dil gözlemlendi" dedi. Healthline'a göre, mavi ellere ve ayaklara katkıda bulunan diğer koşullar arasında arter duvarlarında ateroskleroz veya plak bulunur.
"DAMARLARDAKİ DEĞİŞİMLERİ MUTLAKA KONTROL ETTİRİN"
Bununla birlikte, ateroskleroz gibi durumların mor bir dile neden olma olasılığı daha düşüktür. Ayrıca, dilde renk değişikliği vakalarının hepsinin zayıf dolaşımla ilgili olmadığına da dikkat edilmelidir.
İngiltere'de bulunan Ağız Kanseri Vakfı'na göre; dil kanserleri de dahil olmak üzere bazı tümörler ağızdaki yüzeylerde koyu kırmızı veya mor bir renk oluşturabilir. Ayrıca mor bir dil veya mavimsi bir renk tonu, bir vitamin eksikliğine veya adrenal bezlerle ilgili bir soruna işaret edebilir.
Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanına göre, Kawasaki hastalığı nedeniyle dil bazen morarır. Bu nadir fakat ciddi durum, kan damarları iltihaplandığında ortaya çıkar.