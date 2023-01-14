Dilinizde ortaya çıkan bu değişime dikkat! Damarlarınız sinyal veriyor

Yüksek kolesterol, bazı insanlarda önemli birikmeler ortaya çıkmasına rağmen semptomlar ortaya çıkmayabilir. Fakat bu süre içerisinde arterlerdeki plak birikimi giderek artarak tehlikeli düzeylerle ortaya çıkabilir. Bir kişinin dilinin görünümü, kan akışındaki engellenmeyi gösterebilecek bir renk değişiminin izlerini taşıyabilir.

Science Direct bu durumu, kalp ile ilgili kan durması belirtileri arasında mavimsi veya koyu kırmızı dudaklar, taşikardi çarpıntısı, bıçak saplanır gibi ağrı ve göğüste sıkışma hissi yer aldığını belirterek açıklıyor

Geçen yıl tıp dergisi Frontiers in Medicine, dil tanısında koyu mor bir dil ve dil altı damarının genişlemesinin kan stazının önemli bir bulgusu olduğu konusunda uyarıda bulundu.

"KAN DURDURUCU NOKTALARA DİKKAT"

Dil ucunun mor mavimsi bir rengi vardır veya bunlar uçta kan durdurucu noktalar olabilir. Dil altı damarları koyu veya eğri ve kalın olması da bunun bir diğer semptomudur. Dr. Li Guang Jun, kan stazının yüksek kolesterolün bir belirtisi olduğunu açıkladı.

Basit bir ifadeyle, kanın dokulardan düzgün bir şekilde akamadığı bir durumu tanımlar. Bu durum, kan akış hızında bir düşüş, kısmi tıkanıklık ve damarlarda artan basınç ile karakterize edilebilir.