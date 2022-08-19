Dilinizde ortaya çıkan bu hisse dikkat! Bunamanın ilk sinyali bu değişiklikle geliyor…

Dilin bir kas kütlesi olduğu düşünüldüğünde, demanslı kişilerde bilişsel gerileme ile bağlantılı bir değişiklik ortaya çıktığını tespit etti. Potansiyel olarak hastalığın ilerlemesini test eden klinisyenler için yeni bir aracın habercisi olarak değerlendiriliyor.
HAREKET KABİLİYETİNİ AZALTIYOR
Bu test, doktorların, yaşa bağlı nörodejeneratif bozukluğun en yaygın biçimlerinden biri olan Lewy Cisimli Demansı (DLB) olan kişilerde gri madde kaybını daha kolay değerlendirmesini sağlayacaktır. DLB'li hastalar, tipik olarak Alzheimer hastalığı olanlara göre daha fazla hareket kabiliyeti kaybı ve daha az hafıza kaybıyla karşı karşıya kalabilirler.
ÖNEMLİ BİR ARAÇ OLABİLİR
Araştırmacılar, DLB'li kişilerin, demans oranları kötüleştikçe dil kas kütlesinde bir artış ve gri madde yoğunluğunda bir azalma görüldüğünü tespit etti. Fakat buradaki asıl fark; Alzheimer hastalarında bu durumun ortaya çıkmamasıydı. Klinik bir düzeyde ilerletildiğinde, bu araştırma, demansını ilerlemesini test etmek için önemli bir araç olabilir. Çalışma yazarları; Science Direct'e yaptıkları açıklamada; dil kası hacminin DLB'de hipokampal ve toplam gri madde hacmi ile ilişkili olduğunu belirtti.
KRONİK İLTİHAPLANMA
Bu araştırma, 50'li yaşların üzerinde yaygın olarak genel bir kas kaybı bozukluğu olan sarkopeni olarak bilinen durumu ve bunama ve bilişsel gerilemenin başlangıcını daha fazla araştırmayı amaçlıyordu. Yapılan önceki çalışmalar; her iki hastalığının da kronik iltihaplanma yoluyla aynı mekanizma tarafından tetiklendiğini gösterdi.
HEM SOL HEM DE SAĞ BÖLGELERDE GÖRÜLÜYOR
Alzheimer ve DLB'li kişiler, beyin ve dil hacimlerini ölçen bir MRI makinesi kullanılarak tarandı. DLB hastaları, beynin hafıza ve motor işlevden sorumlu bölgesi olan hipokampusun hem sol hem de sağ bölgelerinde dil kütlesinde bir artış ve gri madde kütlesinde bir azalma gördü.
YAŞA BAĞLI HAREKET BOZUKLUKLARI
Dil kütlesindeki bu artışın nedeni olarak, Lewy Vücutlu Demans gibi yaşa bağlı hareket bozuklukları olan kişilerin kaslarının etrafındaki küçük yağ birikintilerinin çoğalması olduğu bildirildi.Çalışmanın yazarları, bu yeni bilginin demans tedavilerini değiştirebileceğine inanıyor.
YOL GÖSTERİCİ BİR ÇALIŞMA
Bu çalışma, klinik çalışmalar için oldukça iyi bir haber olsa da, araştırma yalnızca yaklaşık 50 hasta üzerinde bir çalışmayı sunması ve bu nedenle doktorlar tarafından kullanılmadan önce daha uzun araştırmalar gerektirmesi nedeniyle alandaki yol gösterici bir çalışma olarak nitelendiriliyor.