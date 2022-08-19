Dilinizde ortaya çıkan bu hisse dikkat! Bunamanın ilk sinyali bu değişiklikle geliyor…

Uzmanlar, demans hastalarındaki gri madde kaybını doğru bir şekilde ölçmek için önemli bir çalışma yürüttüler. Bu çalışma, özellikle dilin hastalık ile ilgili belirtilerini nasıl taşıdığına dair bilgiler içeriyordu. Yeni bir çalışma, dilin hastalığın ilerlemesinin önemli bir göstergesi olabileceğini öne sürüyor.

Giriş Tarihi: 19.08.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 09:20 PAYLAŞ ABONE OL

Dilin bir kas kütlesi olduğu düşünüldüğünde, demanslı kişilerde bilişsel gerileme ile bağlantılı bir değişiklik ortaya çıktığını tespit etti. Potansiyel olarak hastalığın ilerlemesini test eden klinisyenler için yeni bir aracın habercisi olarak değerlendiriliyor.

HAREKET KABİLİYETİNİ AZALTIYOR Bu test, doktorların, yaşa bağlı nörodejeneratif bozukluğun en yaygın biçimlerinden biri olan Lewy Cisimli Demansı (DLB) olan kişilerde gri madde kaybını daha kolay değerlendirmesini sağlayacaktır. DLB'li hastalar, tipik olarak Alzheimer hastalığı olanlara göre daha fazla hareket kabiliyeti kaybı ve daha az hafıza kaybıyla karşı karşıya kalabilirler.