Diş fırçalama alışkanlığınız demans riskinizi belirliyor! Bu hatayı yapanlar...

Dr. Lin, demans tanısı konulduktan sonra ağız sağlığının daha da kötüleştiğini sözlerine ekledi. Lin şunları söyledi: "Demansla hastaların öz bakım becerileri kötüleşiyor."

Ayrıca Alzheimer'dan ölen kişilerin beyinlerinde Porphyromonas gingivalis (diş eti hastalığına neden olan bakteri) bulunmuştur. Araştırmacılar bu mikropların beyni istila edip sinir dokusuna zarar verebileceğini söyledi.

"Örneğin, Alzheimer hastalığı olan hastalar dişlerini fırçalarken zorluk hissedebilirler, bu da ağız sağlığını ve bilişsel işlevleri daha da kötüleştirir - kişisel bakım davranışındaki bu tür bir bozulma, kişinin zaten kötü olan sağlığını daha da kötüleştiren bir 'kısır döngüye' neden olabilir."

"Bu incelemelere dahil edilen çalışmaların çoğu, yalnızca ağız sağlığı ve biliş arasındaki istatistiksel korelasyonu gösteren ancak faktörler arasındaki neden-sonuç ilişkisini açıklığa kavuşturmayan gözlemsel araştırmalardır."