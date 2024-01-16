Diş fırçalama alışkanlığınız demans riskinizi belirliyor! Bu hatayı yapanlar...

Aging Research Reviews dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir inceleme, ağız sağlığı kötü olan bireylerin demans geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.
Ancak daha fazla veri toplanmasına karşın aralarındaki bağlantının tam olarak nasıl olduğu çözülebilmiş değil.
Tayvan'daki Ulusal Yang-Ming Chiao Tung Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilişkiyi incelemek ve gelecekte kanıta dayalı klinik tavsiyeler sağlamak için verileri kullandı.
Araştırmanın başyazarı ve diş hekimliği profesörü Chia-Shu Lin şunları söyledi: "Sistematik incelemelerin çoğu, tutarlı bir şekilde, oral mikrobiyomun (mikroorganizmaların 'ekosistem'i) demanstaki rolü üzerine odaklandı."
"Kanıtlar hem hayvan hem de insan çalışmalarından elde edilmiştir. Periodontitis (yetişkinlerdeki başlıca diş eti hastalıklarından biri) ile demans arasındaki ilişki de önceki incelemelerde tutarlı bir şekilde rapor edilmiştir."
Diş eti hastalığının (ağız boşluğunda iltihaplanma ile kendini gösteren ciddi bir diş eti enfeksiyonu) beyne çok yakın olması, bilim adamlarının iltihabın beyin üzerinde olumsuz etkileri olabileceğine inanmalarına neden oluyor.
Önceki çalışmalar ayrıca diş eti hastalığının, beynin öğrenme ve hafızayla ilgili olan hipokampüsündeki büzülme ile ilişkili olduğunu da ortaya çıkarmıştı.
Ayrıca Alzheimer'dan ölen kişilerin beyinlerinde Porphyromonas gingivalis (diş eti hastalığına neden olan bakteri) bulunmuştur. Araştırmacılar bu mikropların beyni istila edip sinir dokusuna zarar verebileceğini söyledi.
Dr. Lin, demans tanısı konulduktan sonra ağız sağlığının daha da kötüleştiğini sözlerine ekledi. Lin şunları söyledi: "Demansla hastaların öz bakım becerileri kötüleşiyor."
"Örneğin, Alzheimer hastalığı olan hastalar dişlerini fırçalarken zorluk hissedebilirler, bu da ağız sağlığını ve bilişsel işlevleri daha da kötüleştirir - kişisel bakım davranışındaki bu tür bir bozulma, kişinin zaten kötü olan sağlığını daha da kötüleştiren bir 'kısır döngüye' neden olabilir."
"Bu incelemelere dahil edilen çalışmaların çoğu, yalnızca ağız sağlığı ve biliş arasındaki istatistiksel korelasyonu gösteren ancak faktörler arasındaki neden-sonuç ilişkisini açıklığa kavuşturmayan gözlemsel araştırmalardır."
Dr. Lin, ağız sağlığının demans riskiyle önemli ölçüde bağlantılı olduğunu ancak bunun sadece dişlerinizi fırçalayarak hastalığı önleyebileceğiniz anlamına gelmediğini ekledi.