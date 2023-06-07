Diş İltihabı Ateş Yapar Mı? Yetişkinlerde ve Çocuklarda Diş Apsesi Ateşe Sebep Olur Mu?

Diş iltihabı, diş kökünden yayılan yoğun enfeksiyondur. Peki, diş iltihabı ateş yapar mı? Diş apsesi olarak da adlandırılan diş iltihabı, iç organlara da zarar veren bir durumdur. Bu nedenle derhal müdahale edilmesi gerekir. Diş apsesi ateş yapar mı sorusu da konu ile ilgili merak edilenler arasındadır. Diş enfeksiyonu ateşe sebep olur mu sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Diş İltihabı Ateş Yapar Mı?

Diş iltihabı, diş köklerinde oluşan enfeksiyon durumudur. Söz konusu iltihap, diş apsesi ya da diş enfeksiyonu olarak da adlandırılır. Diş iltihabı hastada şişlik, ateş, ağrı ve halsizlik gibi durumlarla kendini gösterir. Yani diş apsesi ateş yapar.

Diş apsesi, antibiyotik kullanımı gerektiren bir hastalıktır. Dişin kök kısımlarındaki iltihap hali dağıtılmadan dişe herhangi bir tedavi uygulanmaz. Bu nedenle öncelikle enfeksiyon halinin tedavi edilmesi gerekir. Diş hekimi uygun tedavi yöntemlerini uygulayarak diş apsesinin dağılmasını sağlayacaktır.

Diş Enfeksiyonu Ateşe Sebep Olur Mu?

Diş enfeksiyonunun en yaygın görülen etkili şişlik halidir. Dışarıdan belli olacak şekilde şişen diş, hastayı oldukça huzursuz eder. Diş apsesinin neden olduğu durumlardan biri de yüksek ateştir. Dişi apse yapan birinin ateşi çıkabilir. Bu nedenle diş enfeksiyonu, göz ardı edilmemesi gereken bir hastalıktır. Uygun tedavi adımları uygulanarak diş enfeksiyonunun üstesinden gelmek mümkündür.