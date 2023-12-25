Diş Taşı Temizliği Acıtır Mı? Diş Taşı Temizliğinde Diş Uyuşturulur Mu, Can Yakar Mı?

Diş taşı temizliği, adından da anlaşılacağı üzere dişlerde oluşan taş ve tartar tabakasının temizlenmesi işlemidir. Yapılan işlem özel ekipmanlar kullanılarak uygulanır. Söz konusu uygulamada acı hissi de merak edilen konular arasındadır. Birçok hasta canının yanacağını düşündüğünden, bu tedaviden kaçabilir. Diş taşı temizliği acıtır mı, işlem sırasında diş uyuşturulur mu sorusuna ilaveten bu tedavi can yakar mı sorusunun da cevabı bilinmelidir.

Diş Taşı Temizliği Acıtır Mı?

Diş taşı temizliği, dişlerdeki taş görünümlü kireç tabakasının yok edilmesi işlemidir. Yapılan uygulama ile dişlerdeki dolaşımın normale döndürülmesi amaçlanır. Diş taşı, dişlerdeki dolaşım düzenini bozduğu için diş eti kanamasına yol açar. Bu nedenle belli periyotlarla diş taşlarının temizlenmesi gerekir. Diş taşı temizliğinden sonra hasta, dişlerinin beyazlamasının yanı sıra ağız boşluğunda bir hafifleme de hissedecektir.

Diş Taşı Temizliği Can Yakar Mı?

Diş taşı temizliği esnasında dişlerin uyuşturulmasına gerek yoktur. Uygulama en fazla 30 dakika sürmektedir. Yapılan uygulama esnasında özel bir aparat ile dişlerdeki taşlar sökülür ve dışarı atılır. Diş taşları dişlerin dibinde oluştuğu için taşların çıkarılması esnasında diş etlerinde kanama olabilir. Bu da geçici bir durumdur. Diş taşı temizliğinden önce birkaç gün oksijenli su ile gargara yaparsanız temizlik esnasında diş etleriniz kanamayacaktır. Temizlik sonrasında dişler asıl rengine dönecektir.