Diş Teli İle MR Çekilir Mi? Diş Teli Olan Tomografi, Röntgen, MR, Ultrasona Girilir Mi?

Diş teli ile MR çekilir mi sorusunun merkeze alındığı bir başlıkta tek cevaptan ilerlenemez. Tomografi, röntgen, ultrason işlemleri vücudun belirli bölgesini tarayan işlemlerdir. Örneğin boyun tarandığında diş teli olan MR'a gidebilir mi hakkında gidemeyeceği vurgulanabilir. Çünkü görüntüyü olumsuz etkileyebilir. Diğer bölgelerde Diş teli varken MR çekilir mi için sorun teşkil etmez. Baş ve boyun bölgeleri dışında Diş teli ile röntgen Çekilir mi hakkında sıkıntı yoktur. Engel olmadığı için son soru olan Diş teli varken tomografi Çekilir mi içinde aynı cümleler kurulabilir.

Diş Teli ile MR Çekilir Mi?

Bu konu başlığında ilk olarak MR'ın ne olduğunu açıklamak gerekir. MR yani emar vücudun istenilen bölgesinin görüntüsünün çekilmesidir. Sağlık alanında MR'ın önemi çoktur. Çünkü iç organlarda oluşan olumsuzlukların tespit edilmesinde ve ne derecede olduğunun bilinmesinde yardımcı olmaktadır. Sadece organlara değil vücuttaki dokuların ayrıntılı incelenmesi MR ile gerçekleşmektedir. Ayrıca MR çektirmesi gereken bir kişinin radyasyona maruz kalmamasını da sağlar. Bunun dışında hastalık teşhis edildiğinde ve uygun tedavi başlatıldığında hastalığın gerilediğini ya da ilerlediğini yine MR ile görmek mümkünüdür. Eğer baş ve boyun bölgesine MR çekilmesi gerekiyorsa diş telleri problem oluşturabilir. Çünkü diş telleri metal veya metal karışımlı olma özelliğine sahip olabiliyor. Dolayısıyla görüntünün bozulmasına da etki edebilir.

Diş Teli Olan Tomografi, Röntgen, MR, Ultrasona Girilir Mi?

Diş teli olan biri MR'da sadece baş ve boyun kısmında sorun yaşayabilir. Diş teli olan birinin baş ve boyun hariç, vücudunun diğer bölgelerine MR çekilmesi sorun teşkil etmemektedir. Tomografi de MR gibi radyolojik yani organların ya da dokularda oluşan hastalıkların bulunması işlemidir. Diş telinin buradaki sıkıntısı, metal ya da metal karışımlı tel olması halindedir. Eğer diş telleri metal veya metal karışımlı tel ise baş ve boyun bölgelerinde tomografi çekiliyorsa görüntü net çıkmayabilir. Dolayısıyla oranlarda ve dokulardaki hastalıklar tam olarak teşhis edilemeyebilir. Eğer ki diş teli plastik ve benzeri ürünlerden yapılmışsa baş ve boyun bölgesi de dahil bu tür işlemlerde bir sorun olmayacaktır. Ultrason işlemi içinde aynı detaylar ve cümleler kurulabilir. Önemli olan vücudun hangi bölgesinin taranacağı ve diş telinin hangi malzemeden yapıldığıdır. Bu özellikler dikkat edildiği takdirde sorun yaşanmayacaktır.