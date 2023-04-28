Diş Teli Takıldıktan Sonra Dişler Ne Zaman Düzelmeye Başlar? Diş Teli Tedavisi Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Diş teli takıldıktan sonra dişler ne zaman düzelmeye başlar sorusu ile ilgili ortodonti kaynaklarından istifade etmeniz daha uygun olacaktır. Diş teli bir haftada etki eder mi konusu da merak edilen sorular arasındadır. Konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olarak daha bilinçli şekilde hareket edebilirsiniz. Diş teli tedavisi ne kadar sürede etki eder sorusu için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Diş Teli Takıldıktan Sonra Dişler Ne Zaman Düzelmeye Başlar?

Dişlerin şekil bozuklukları, sıklıkla karşılaşılan durumlardan biridir. Diş teli, dişlerdeki şekil bozukluklarının zaman içerisinde yok olmasını sağlayan gelişmiş bir tedavi yöntemidir. Çevrenize baktığınızda dahi diş teli taktıran çok sayıda insan görebilirsiniz.

Diş teli takıldıktan hemen sonra etkisini göstermez. Diş teli, dişlerin şekil bozukluklarını ortadan kaldırarak zaman içerisinde doğal pozisyonuna kavuşmasını sağlar. Bu nedenle diş teli uygulaması sabır gerektiren bir tedavi sürecidir.

Diş Teli Tedavisi Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Diş teli takıldıktan sonra dişlerin düzelmeye başlaması yaklaşık 2-3 ayı bulur. Dişler, diş tellerinin dişleri sıkması ve gerginleştirmesi ile doğal şekline kavuşur. Dişler düzeldikçe diş telleri sıkılmalıdır. Bu sıkma işlemi dişler istenen şekle kavuşana kadar devam eder.

Diş teli tedavisinin sonlanması birkaç yılı bulabilir. Bu sürenin ne zaman biteceğine diş hekimi karar verir. Diş tellerinin kontrol edilmesi ve sıkılması da periyodik olarak yapılacak diş kontrollerinde diş hekimi tarafından yapılmalıdır.