Disfori Nedir? Psikolojide Disforik Bozukluk Ne Anlama Gelir, Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi Nasıldır?

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Disfori Nedir?

Disfori, insanların mutsuz olma hallerini ifade ederken kullanılan bir terimdir. Kimi durumların neyden kaynaklı olduğu kimi zamanlarda bilinmez. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir durummuş gibi görünen bu hal, psikoloji dilinde disfori olarak isimlendirilir. Bu kişilerin üzüntüsünün sebebi bilinmediği için onları teselli etmek de çok zordur.

Disfori terimi kimi zamanlar öfori terimi ile de karıştırılır. Öfori aşırı mutluluk hali iken disfori mutsuzluk halidir. Yani iki terim birbiri ile zıt anlamlıdır. Disfori psikolojik anlamda tek başına bir anlam ifade etmez. Bu durum depresyon, anksiyete bozukluğu ya da uyuşturucu madde bağımlılığı gibi hastalıkların dışa yansıması olabilir. Ayrıca yeme-içme bozuklukları da disforiye sebep kabul edilebilir. Bunun yanında kronik kabul edilen stres de beraberinde disfori rahatsızlığını getirebilir.

Disforik Bozukluk Ne Demek?

Disfori, esasında bir ruh halinden ibarettir. Bu durum sürekli olabileceği gibi geçici bir durum da olabilir. Disfori ile karşı karşıya kalan bir insanın özellikleri aşağıdaki gibidir.

Üzüntü

Endişelenme

İlgisizlik

Tedirginlik

Yorgunluk

Hayattan memnun olmama

Bu semptomların her biri kişinin hayattan mutsuz olmasını gerektirir. Bireyin içinde bulunduğu ruhsal duruma göre semptomlar değişiklik gösterebilir. Disfori tek başına bir tanı olarak kabul edilemez. Bu durum bir semptomdur. Farklı rahatsızlıkların insandaki yansıması olarak kabul edilir. Disfori semptomları gösteren kişilerde gözlemlenen tepkiler aşağıdaki gibidir.

Düş kırıklığı

Çaresizlik ve umutsuzluk

Ajitasyon

Kişinin hayata ya da kendisine karşı öfke duyması

Disforik Reaksiyon Nedir?

Disforinin ortaya çıkmasına neden olan bir kısım etmenler olabilir. Bu kapsamda öne çıkan disfori nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Depresyon

Anksiyete bozukluğu

Bipolar kişilik bozukluğu

Şizofreni

Çeşitli uyum sorunları

Kronik ağrılar

Ruhsal sağlık problemleri

Disforik reaksiyona çok sayıda örnek verilebilir. Bu kapsamda öne çıkan en belirgin örnek kadınların regl halidir. Regl halindeki kadınlar bu dönemde son derece mutsuz, umutsuz ve gergin olurlar. Bu sürecin tamamlanmasını müteakip disfori etkileri de geçer. Hayatın farklı alanlarında karşılaşılan doğal durumlarda da disfori etkisi karşınıza çıkabilir.