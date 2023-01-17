Disgrafi Nedir? Çocuklarda Disgrafi Tanısı Nasıl Konulur, Neden Olur ve Tedavisi Var Mı?

Çocuklarda özellikle kelimeleri ve cümleleri doğru biçimde öğrenme durumunun yanı sıra kimi zaman el yazısında bozukluklar görülür. Disgrafi olarak bilinen bu durum özellikle ebeveynler için de endişe vericidir. Böyle bir durumla karşılaşan fakat tam adını bilmeyen kişiler disgrafi kelimesinin ne olduğunu araştırır. Disgrafi nedir sorusu özellikle bu sorunla karşılaşan kişilerin araştırdığı konular arasındadır. Disleksi bozukluğu ile karıştırılan disgrafi, onun bir devamı niteliğindedir. Çocuklarda görülen disgrafi tanısı nasıl konulur, neden olur ve tedavisi var mı soruları ebeveynler tarafından da araştırılmıştır. Bu sorulardan önce disgrafi bozukluğu nedir sorusuna cevap aramak isteyenler internete başvurmuştur.

Disgrafi Nedir?

Tıbbi terim olan disgrafi, genelde çocuklarda yazma güçlüğü anlamına gelir. Yazma bozukluğu olarak da bilinen disgrafi ebeveynler tarafından da araştırılmıştır. Bu hastalık, yazmak için gereken ince motor becerileri etkileyen bir sinir sistemi bozukluğudur. Kimi doktor tarafından "yazılı anlatım bozukluğu" olarak da tanımlanan disgrafide yazma güçlüğü çeken çocuk harfleri yanlış yazar. Disgrafi bozukluğu olan çocuklar b yerine d harfini yazabilir. Basit gibi görünen bu durum ilerleyen süreçte çocuk için zarar verici olabilir.

Çocuklarda Disgrafi Tanısı Nasıl Konulur?

Çocuklarda disgrafi tanısı nasıl konulur sorusuna cevap arayan kullanıcılar, bu durumda internete başvuracaktır. Yazma bozukluğu olarak tanımlanan disgrafi, özellikle küçük yaşlarda fark edilen ve ilk etapta ebeveynler tarafından pek dikkate alınmayan bir sorundur. Pek çok ebeveyn çocuğun okula başlamasıyla beraber bu sorunun varlığını öğrenebilir. Bu durumla karşılaşan ebeveynler uzman bir psikoloğa başvurmalıdır. Bu sorunun belirtileri ise şu şekildedir;

Kalemi yanlış tutmak

Yazı yazarken vücut, kol ve bileği tuhaf pozisyonlara sokmak.

Yazı yazarken çok sayıda hata yapmak ve silgi kullanma.

Harflerin bazısının diğerlerinden daha küçük ya da büyük boyutta yazılması

Büyük olması gereken harfleri küçük, küçük olması gereken harfleri büyük yazmak.

Bir kitaptan/tahtadan bakıp yazarken kitaba/tahtaya sık sık dönmek.

Kelimeler arası boşlukları yanlış kullanmak ya da belirgin derece farklılıklar olması

Yazı yazarken kol ve/ya da bilek ağrısı çekmek.

Yazarken harfleri ters yazma.

Yazarken kelimelerden harf çıkarır.

Disgrafi Neden Olur?

Disgrafi neden olur sorusu da özellikle bu problemle karşı karşıya kalan kişiler tarafından merak edilmiştir. Pek çok bilim insanı disgrafinin neden olduğundan emin olmamaktadır. Genelde küçük yaşlarda görülen bu durum disleksi ile birlikte görülebilir.

Disgrafi Tedavisi Var Mı?

Çocuğun disgrafi olduğunu öğrenen pek çok ebeveyn, bu yazma bozukluğu geçer mi sorusuna cevap aramıştır. Bu durumda disgrafi hastalığının tedavisinin olup olmadığı da araştırılmıştır. Eğitimli bir psikolog tarafından disgrafisi teşhis edilen çocuk için uygun tedavi yöntemi aranır. Bu sorunun tam bir tedavisi olduğu söylenemez. Uzman doktorun yanı sıra ailenin tutumu da çocuğun tedavisinde önemli bir yere sahiptir.