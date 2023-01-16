Disleksi Nedir? Disleksi Belirtileri Neler, Testi Nasıl Yapılır ve Tedavisi Var Mı?

Disleksi hastalığının birçok belirtisi bulunmaktadır. Okuma, yazma ve seslerle ilgili olan problemleri bu hastalığa dahildir. Bu durumda disleksi olan çocuğun özelliklerine çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Ne kadar erken tanı konulursa, hastalık konusunda da o kadar ilerleme kaydedilebilir. Disleksi kimlerde görülen sorusuna da, "genellikle erken yaşlarda, okula yeni başlayan çocuklarda görülmektedir" şeklinde cevaplayabiliriz. Disleksi tedavi edilebilir mi diye düşünüyorsanız kaygılanmayın, gerekli eğitimlerle, tedavilerle bu hastalığın önüne geçilemese de topluma kazandırma anlamında çok iyi bir hal alınabiliyor. Sadece bu hastalığı erkenden fark etmeniz gerekiyor, yoksa tedavi yolunda büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. Disleksi nedir adlı yazımıza geçelim.

Disleksi Nedir?

Disleksi, genelde öğrenme güçlüğü olarak bilinir. Bireyin zekası, ortalama düzeyde olmasına rağmen dil, okuma ve yazma kısımlarında kendince sıkıntılar yaşamasına verilen isimdir. Bir nevi bir özel öğrenme bozukluğudur.

Disleksi görülen insanlarda sesleri algılamakta bir sıkıntı çekmezler fakat bunları yazıya dökme kısmına geldiklerinde sorunlarla karşılaşırlar. Harfler ve kelimelerle olan ilişkileri pek iyi değildir. Disleksi genellikle okuma bozukluğu olarak görülür fakat aynı zamanda dikkat bozukluğu ve hafızada da birtakım problemler ortaya çıkarabilir. Ama beynin dili işleyen bölgelerini büyük ölçüde etkilemektedir.

Disleksi görülen insanlarda zeka geriliği yoktur, görüşlerini gayet güzel yansıtabilirler. Bu bireyi topluma tekrar kazandırmak için, özel eğitim dersleriyle birlikte kendisini ifade etmesinde gelişme kat edilebilir. Duygusal destek disleksi denilen kavram ile birlikte bu yolda önemli bir adım atabilirsiniz. Bu hastalığın iyileşebilir durumda olmasına rağmen, erken teşhis ve müdahale, daha iyi olması yolunda çok güzel bir adım olacaktır. Fakat bazı vakalar vardır ve bu vakalarda teşhis edilemeyecek kadar normal gözükür fakat yine de hiçbir zaman tedavi için geç değildir.

Disleksi Belirtileri

Genellikle çocuk yaşlarda görülen bu hastalık, okula başlamadan önce fark edilmesi zor olabilir. Fakat yine de bu hastalık konusunda fark edilebilecek belirtiler vardır. Okul çağına geldiklerinde ise bunu biri fark edecekse, genellikle öğretmenler ilk teşhisi koyarlar. Disleksi şiddeti insandan insana değişir, genellikle okula başladıklarında ortaya çıkar.

Okul öncesi belirtiler:

Geç konuşma,

Yeni kelimeler öğrenirken yavaş öğrenme,

Birbirine benzeyen kelimeleri birbirine karıştırmama veya kelimeleri dile getirirken ses sırasında karışıklık yaşama,

Harfler, renkler ve sayıların isimlerini aklına getirmede zorluk yaşama,

Tekerlemeleri söylemede veya kafiyeleri öğrenirken büyük bir zorluk çekerler.

Okul çağında görülebilecek, gelişmiş disleksinin belirtileri:

Arkadaşlarının arasında, daha alt seviyede okuma gerçekleştirme,

Öğretmen anlatırken, söylediklerini anlayamama ve kavramada sıkıntılar yaşama,

Doğru kelimeyi seçememe veya sorulan sorulara cevap verme kısmında sorun yaşama,

Nesneleri sıralamada zorluk çekme,

Birbirine benzeyen harfler ya da kelimeler arasında ki benzerlikleri ayıramamada, görmede/işitmede zorluk çekme,

Kendisine yabancı gelen bir kelimeyi telaffuz ederken sorun yaşama,

Okuma ödevlerini normal çocukların okuduğundan daha uzun sürede okuma,

Okumak istemezler ve bu faaliyetlerden kaçınırlar.

Disleksi Testi Nasıl Yapılır?

Disleksinin birçok belirtisi vardır ve bu rahatsızlığa tam olarak bir isim koymak için de birçok test yapılır. Bunlar; Ses bilgisel farkındalık, okuma ve okuduğunu anlama, çözümleme, hızlı isimlendirme testi gibi birçok test şeklinde yapılır. Bunun haricinde bu rahatsızlığa bir isim koymak için, 20 soruluk bir test yapılır. "Evet" , "Hayır" şeklinde cevaplar vererek bu testi yaptırmak gerekmektedir.

Disleksi testinde yaşa göre seans süreleri değişiklik göstermektedir. Genç bir adamla bir çocuğun disleksisini öğrenmek farklı olacaktır. Çocuklar için daha çok renkler ve nesneler gibi testler yapılırken, biraz daha büyük yetişkinlere zihinsel becerilerini ortaya koyabilecekleri testler uygulanmaktadır. Bu testlerin hepsine girdikten sonra sizlere hastalığınızın olup olmadığını göstereceklerdir.

Bu testi, okullarda bulunan rehberlik servisinde, veliler veya öğretmenler tarafından doldurularak Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü Başkanlığı 'na gönderilir. Ve tarama testi yapılarak sonuçlar gösterilir.

Disleksi Tedavisi Var mı?

Kesin bir tanısı oluşmadığından dolayı bu rahatsızlığın kesin bir tıbbı tedavisi bulunmamaktadır. Bu yüzden çocukların, zihinsel yaşına göre özel tedavilerde bulunulmakta ve bireyi topluma kazandırılmaya çalışılmakta. Bu eğitimlerle birlikte biraz daha iyileşebilir fakat tam olarak bir tedavisi yoktur.