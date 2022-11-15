Dişlerdeki bu belirti kalp hastalıklarının habercisi! Felce davetiye çıkarıyor...

ÇOK FAZLA KAFEİN ALMAK Kafeinli kahve genellikle kalp için güvenli ve koruyucudur. Araştırmala , günde iki fincan kahve içmenin en büyük kardiyovasküler faydaları sağladığını gösteriyor. Ancak çok fazla kahvenin olumsuz bir etkisi olabilir, çünkü "kalbi hızlandırabilir, kalp atış hızının artmasına, kan damarlarının kasılmasına ve kan basıncının artmasına neden olabilir ve kesinlikle kalpte ritim bozukluklarına yatkınsanız, kafein yüksek dozlarda buna neden olabilir" diyor Tadwalkar. Kafein 300 ila 400 miligrama kadar güvenli kabul edilir ve bundan sonra bir dizi olumsuz etkiye sahip olabilir.

Araştırmalar ayrıca filtrelenmiş kahvenin, örneğin bir French press gibi filtrelenmemiş kahveden daha iyi kolesterol seviyeleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Dr. Tadwalkar, "Çoğu zaman kolesterolü kahve ile ilişkilendirmiyoruz, ancak filtrelenmiş kahve, daha az filtrelenmiş kahveden daha az kötü kolesterol içeriğine sahip" diyor. Genel olarak, kahve ne kadar koyu olursa , vücut için o kadar sağlıklıdır.