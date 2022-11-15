Dişlerdeki bu belirti kalp hastalıklarının habercisi! Felce davetiye çıkarıyor...

Yaptığımız, yediğimiz ve içtiğimiz şeyler kan basıncımızı, kolesterolümüzü ve kalp atış hızımızı önemli ölçüde etkileyebilir ve nihayetinde genel kalp fonksiyonumuzu etkileyebilir. İşte kalp sorunlarına katkıda bulunabilecek o alışkanlıklar…
ŞOK DİYETLER UYGULAMAK VE BELİRLİ BESİNLERİ TÜKETMEMEK
Temple University Hospital kardiyoloji şefi Dr Daniel Edmundowicz , insanların genellikle sağlıklı ve dengeli beslendiklerini düşündüklerini, ancak gerçekte kalp problemlerine zemin hazırladıklarını söylüyor. Örneğin, düşük kolesterol diyetine bağlı kalan insanların önemli bir makro besin olan sağlıklı yağlardan kaçındığını görülmektedir. Ardından ise çok fazla karbonhidrat tüketebilirler. Edmundowicz'e göre, bu tür bir diyet kolesterol seviyelerinde bir artışa neden olmazken, kilo alımına, şeker sistemi ve diyabet sistemi üzerinde çok fazla strese neden olabilir. Şok diyet benzer şekilde kardiyovasküler sistemi zorlayabilir ve araştırmalar, yeme alışkanlıklarındaki ani ve aşırı bir değişikliğin kalp fonksiyonunda bozulmaya yol açabileceğini göstermiştir. Edmundowicz, "Bir uçtan diğerine ani geçişler yapmak kalp sağlığınızı da negatif etkiler" diyor.
SOSYAL İZOLASYON VE YALNIZLIK
Kardiyolog Dr. Rigved Tadwalkar'a göre, diğerler bireylerden izole olmak da kalp sağlığımız üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, yaşlı kadınların sosyal izolasyonda yaşadıklarında %8 daha yüksek kardiyovasküler hastalık riskine ve yalnız yaşadıklarında kardiyovasküler hastalık riskine %5 daha yüksek oranda sahip olduklarını buldu. Hem sosyal izolasyon hem de yalnızlık yaşayan insanlar için kalp hastalığı riski %27'ye çıkıyor. Dr. Edmundowicz'e göre sosyal izolasyon da depresyona katkıda bulunabilir ve depresyon hipertansiyon, hareketsiz yaşam tarzı ve kötü beslenme alışkanlıkları gibi kardiyovasküler risk faktörlerine yol açabilir. Dr. Edmundowicz, "Sosyal izolasyon çok önemli ve kalp sağlığına katkıda bulunuyor" diyor.
KÖTÜ BİR DİŞ SAĞLIĞINA SAHİP OLMAK
Diş eti sorunları (diş eti hastalıkları ve diş çürümesi gibi) kan dolaşımında bakteriyel enfeksiyon riskini artırabilir. Dr. Tadwalkar'a göre ağızdaki bakterilerin kana geçmesi çok kolay. Son araştırmalar ayrıca dişlerinizi düzenli olarak temizlemenin daha iyi kalp sağlığı sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu buldu. Dr. Edmundowicz, diş eti iltihabının ve kötü ağız sağlığının, yüksek kolesterol veya plak yırtılması gibi kalp problemlerini alevlendirebilecek iltihaplı bir duruma neden olduğunun bilindiğini söylüyor. "İyi ağız hijyeni önemlidir. Her gün fırçalamanın ve diş ipi kullanmanın kalp krizini önleyeceğini %100 söyleyemeyiz, ancak diğer standart risk faktörlerine sahiplerse kişinin savunmasızlığını artırabilir" diyor Edmundowicz.
BAZI İLAÇLAR VE TAKVİYELER
Bazı ilaçların kardiyovasküler sorunları tetiklediği bulunmuştur. Örneğin DEHB ilaçları sinir sistemini hızlandırabilir ve kalp atış hızının ve kan basıncının artmasına neden olabilir. Anti-hormonal ilaçlar gibi idrar söktürücü etkisi olan ilaçlar kan basıncını düşürebilir ve doğal olarak düşük kan basıncına sahip kişilerde baş dönmesi ve baş dönmesi gibi semptomlara yol açar.
Dr. Tadwalkar, bunun herkesin ilaçları konusunda endişelenmesi gerektiği anlamına gelmediğini vurguluyor. Bununla birlikte, tansiyon veya kalp ritmi sorunlarına yatkın olanların ilaçlarının dozlamasında dikkatli olmaları gerekebilir. Doktorunuz sizin için doğru dozu belirlerken kalp sağlığı geçmişinizi dikkate almalıdır. Takviyeler, özellikle gerçekten ihtiyaç duymadıkları vitaminleri ve bitkisel takviyeleri alan kişilerde de kalbi etkileyebilir. Takviyeler, reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir ve ayrıca Dr. Tadwalkar'a göre kalp üzerinde yıkıcı etkileri olabilir. Kardiyovasküler etkileri olup olmadığını belirlemek için takviyeler hakkında bir doktorla konuşmanızı önerir.
ÇOK FAZLA KAFEİN ALMAK
Kafeinli kahve genellikle kalp için güvenli ve koruyucudur. Araştırmala , günde iki fincan kahve içmenin en büyük kardiyovasküler faydaları sağladığını gösteriyor. Ancak çok fazla kahvenin olumsuz bir etkisi olabilir, çünkü "kalbi hızlandırabilir, kalp atış hızının artmasına, kan damarlarının kasılmasına ve kan basıncının artmasına neden olabilir ve kesinlikle kalpte ritim bozukluklarına yatkınsanız, kafein yüksek dozlarda buna neden olabilir" diyor Tadwalkar. Kafein 300 ila 400 miligrama kadar güvenli kabul edilir ve bundan sonra bir dizi olumsuz etkiye sahip olabilir.
Araştırmalar ayrıca filtrelenmiş kahvenin, örneğin bir French press gibi filtrelenmemiş kahveden daha iyi kolesterol seviyeleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Dr. Tadwalkar, "Çoğu zaman kolesterolü kahve ile ilişkilendirmiyoruz, ancak filtrelenmiş kahve, daha az filtrelenmiş kahveden daha az kötü kolesterol içeriğine sahip" diyor. Genel olarak, kahve ne kadar koyu olursa , vücut için o kadar sağlıklıdır.
STRES YÖNETİMİNİN OLMAMASI
Vücudun savaş ya da kaç sistemi kronik olarak aktive olduğunda, vücutta iltihaplanmaya ve adrenalin gibi stres hormonlarının uzun süreli salınımına neden olabilir. Dr. Tadwalkar'a göre, bu faktörler birlikte vücutta kan basıncındaki artışlar, yüksek kolesterol, obezite, insülin direnci ve elektriksel ritim bozuklukları da dahil olmak üzere fizyolojik değişikliklere neden olabilir. Kronik stres ayrıca vücutta kan pıhtılaşması riskini de artırabilir. Zaten dar olan bir arterde pıhtı oluşursa kalp krizine neden olabilir. Dr. Tadwalkar, "İşte bu nedenle, çok fazla kronik stresi olan kişilerin, çoğu zaman kalp krizi geçirdiğini görebilirsiniz" diyor.
Stres tetikleyicileri her yerdedir ve bunlardan kaçınmak zor olabilir. Meditasyon, yoga, egzersiz ve eğlenceli hobiler gibi stres giderici aktiviteler öneren Dr. Tadwalkar, bu tetikleyiciler ortadan kalkmadığı için stresinizi etkili bir şekilde nasıl yöneteceğinizi öğrenmenin çok önemli olduğunu söyledi.
ÇOK FAZLA VEYA AZ UYUMAK
Çoğu insan bir gece yaklaşık yedi ila sekiz saat uykuya ihtiyaç duyar - çok fazla veya çok az uyku kalp krizi ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler sorunlara katkıda bulunabilir. Bu sadece uyku miktarıyla değil, kalitesiyle de ilgilidir. Yüksek kaliteli, yenileyici uyku, sağlıklı bir kalbi korumak için çok önemlidir. Düşük kaliteli uyku, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve ateroskleroz (atardamarlarda plak oluşumu) ile bağlantılıdır.