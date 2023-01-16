Dismorfofobi Nedir? Tıpta ve Psikolojide Dismorfofobi Ne Demek, Belirtileri Neler?

Dismorfofobi nedir diyenlerin, bunun fiziksel değil psikolojik bir rahatsızlık olduğunu bilmeleri gerekir. Ek olarak, dismorfofobi bozukluğu neden olur diye soranlar için bu rahatsızlığın önemli kabul edilebilecek bir nedeni yoktur. İlk defa duyan kişiler, kendilerinde olup olmadığını anlamak için dismorfofobi belirtileri neler diye sorabilir. Sebepleri arasında neler olduğunu bilmek için dismorfofobi neden olur sorusuna yanıt aranması gerekir.

Dismorfofobi Nedir?

Dismorfofobi, kadın, erkek, genç ve yaşlı fark etmeksizin bireyin fiziksel görünümde diğer insanlar için belirgin olmayan veya hafif görünen bir kusurun, kişi tarafından sorun edilmesi ve takıntı haline getirilmesi durumudur. Söz konusu kusur, sürekli olarak hastanın gözüne batar ve başkalarının da bu noktaya takıldığını düşünür. Dış görünüşle ilgili olarak duyulan bu endişe, sosyal ve iş hayatında, okul, çevre ve hatta aile içinde birey açısından önemli psikolojik acılara, özgüvensizliğe veya farklı rahatsızlıklara neden olur. Dismorfofobi ortaya çıktığı sırada, hastalar görünümleri hakkındaki olumsuz düşüncelerine yanıt olarak aşırı derecede tekrarlayan davranışlar sergiler. Örnek vermek gerekirse, sık sık aynanın önüne geçmek yüzünü kontrol etmek, görünümlerini diğer kişiler ile kıyaslamak dismorfofobik davranışlardır. Tanı ise anamnez üzerine kuruludur. Tedavi büyük ölçüde ilaçlara, özellikle de seçici serotonin geri alım inhibitörleri veya klomipramin ile psikoterapiye bağlıdır.

Dismorfofobi Belirtileri Nelerdir?

Bu psikolojik rahatsızlık, kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkileyen takıntılı davranışlar ile karakterize edilir. Bunları kontrol altına alamayan hasta, kendini sürekli aynı davranışları tekrarlarken bulur. Kişinin amacı, kendince kusurunu kamufle etmek ve onun dikkat çekmesini önlemektir. Aşağıda dismorfofobi belirtileri sıralanmıştır.

Devamlı olarak aynaya bakmak

Kişisel bakıma gereğinden fazla zaman harcamak (makyaj ve saç yapımının uzun sürmesi)

Gözlük, bere, şapka, şal vb. gibi kamuflaj amaçlı giyinmek

Sık sık giysi değiştirmek

Kilo almamak için uzun süreli ve hatta sağlıksız diyetler yapmak

Çevredeki insanlarla kendini kıyaslamak