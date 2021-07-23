Diyabet hastaları dikkat! Düzenli tükettiğinizde şifa veriyor

Mumbai'de yürütülen kontrollü klinik bir çalışma, badem tüketiminin kan şekeri, lipidler, insülin ve iltihap da dahil olmak üzere birçok metabolik işlev bozukluğu üzerinde nasıl bir etkisi olduğu tespit edilmeye çalışıldı ve sonuçlar oldukça olumlu bir rota çizdi.

"KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRDÜ"

Çalışma, bozulmuş glukoz metabolizmasına (diyabet öncesi aşamaya) sahip 275 katılımcının (59 erkek, 216 kadın) dahil olması ile gerçekleştirildi. Çalışmanın başlangıcında katılımcıların kilo, boy, bel ve kalça çevreleri ölçüldü ve açlık kan örnekleri alındı. Katılımcılara ayrıca bir glikoz tolerans testi uygulandı ve lipit profilleri değerlendirildi.

Diyabet öncesi aşamada kan şekeri seviyelerinin iyileştirilmesi, diyabet gelişiminin önlenmesine veya geciktirilmesine yardımcı olabilir. Üstelik düzenli badem tüketimi, kontrol grubuna kıyasla toplam kolesterolü ve "kötü" LDL kolesterolü önemli ölçüde düşürürken, "iyi" HDL-kolesterol düzeylerini korudu.

"MAGNEZYUM, DİYABET RİSKİNİ AZALTIYOR"

Badem, kötü kolesterolü (LDL) azaltır ve iyi kolesterolü (HDL) artırır. Columbia Asya Hastanesi, Palam Vihar Gurugram, HOD-diyetisyeni Dr Shalini Garwin Bliss, bunun kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Badem, bir kişinin tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltan magnezyum açısından yüksektir. Diyabetik kişilerde kalp hastalığı riski daha yüksek olduğundan, badem eklemek bu riski azaltmaya yardımcı olabilir. Çalışmanın sonucunda Bliss, sabahları ilk iş olarak suda ıslatılmış badem yenilebileceğini ayrıca, çeşitli yulaf ezmesi tariflerinde yiyebilir veya gün boyunca sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebileceğini belirtti.

Pathania günde 8 bademin iyi bir sayı olduğunu belirtti. "Sabah ve akşam dörder tane alınabilir" dedi.