Diyabet hastalarına bayram uyarısı! Güne böyle başlayın...

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle özellikle geleneksel yemeklerin ve tatlıların Türk misafirperverliği ile sunulacak olması, beslenmesine dikkat etmesi gereken diyabetli hastaların sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, özellikle diyabetlilerin ya da diyabete eğilimi olanların bayramda beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerektiğini dile getirdi. Uzm. Dr. Şahin, "Bayram sofralarında aşırı karbonhidratlı (tatlı) gıdaların olması diyabet hastaları için büyük risktir. Diyabet hastaları bayram sofralarında ağır yemeklerden kaçınmalı ve şeker ya da tatlı tüketimine dikkat etmelidir. Diyabetliler, Ramazan Bayramı'nda doktorlarına danışarak ve diyet listelerine uygun olarak değişik tatları azda olsa tadabilirler. Burada önemli olan, yemeği saatinde ve uygun miktarda yemektir. Bu da iyi bir diyet programıyla sağlanabilir" diye konuştu.





"BESLENME VE HAYAT TARZINA DİKKAT EDİLMELİ"

Diyabet hastalarının, beslenme ve hayat tarzı konusunda bilinçli hareket ederek uzun sureli ve kaliteli bir yaşam sürebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Şahin, sağlık sorunu olmayan kişilerin bile şeker ya da tatlıyı çok fazla tüketmemeleri gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Şahin, şeker hastalarının da bayramda sağlıklı olmayan şartlarda hazırlanan tatlı ve çikolatalardan uzak durmaları gerektiğini söyledi.





"BAYRAMDA KAHVALTIYI ATLAMAYIN"

Diyabetlilerin bayramda süt, et, sebze, meyve ve tahıl gruplarını ihmal etmemesi gerektiğini hatırlatan Uzm. Dr. Şahin, şu bilgileri paylaştı:

"Bayramda güne kahvaltıyla başlanmalıdır. Gün boyunca ortalama 2-2,5 litre su içilmelidir. Günde mutlaka 3 porsiyon meyve ve sebze tüketilmelidir. Özellikle uzun süren oruç döneminden sonra bayram sofralarında tatlı yerine meyve servis etmek, herkes için daha faydalı olacaktır. Ama meyve tüketirken üzüm, incir, kavun, hurma ve kayısı gibi şeker oranı yüksek meyveler daha dikkatli ve az tüketilmelidir. Ayrıca çok fazla ekmek de yenilmemelidir. Mümkünse hazmı kolaylaştırdığı için siyah ekmek tercih edilmelidir. Yemek yerken besinler yeterince çiğnenmeli, hızlı ve acele yemek yenilmemelidir. Diyabet hastaları suni tatlandırıcılardan ve hazır gıdalardan da uzak durmalıdır. Çok çeşitli hazır gıda maddelerinde değişik isimler altında bulunan gizli şekerler de şeker hastaları için tehlike oluşturur."