Diyabet ihmal edildiğinde vücutta yarattığı etki ölümcül olabilir

DİYABETİN BAŞLICA KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Zamanla oluşan ciddi komplikasyonlara kronik komplikasyonlar, herhangi bir zamanda ortaya çıkabilecek komplikasyona akut komplikasyon denir.

KRONİK KOMPLİKASYONLAR

Bunlar, kademeli olarak gelişebilen ve kontrol edilmediği ve tedavi edilmediği takdirde ciddi hasarlara yol açabilen uzun vadeli sorunlardır.

*Göz sorunları (retinopati)

Diyabetli bazı kişilerde diyabetik retinopati adı verilen ve görme yetilerini etkileyebilen bir göz hastalığı gelişir. Retinopati kapılırsa - genellikle bir göz tarama testinden - tedavi edilebilir ve görme kaybı önlenebilir.

*Ayak sorunları

Diyabet ayak sorunları ciddidir ve tedavi edilmezse uzvun kesilmesine neden olabilir. Sinir hasarı ayaklarınızdaki hissi etkileyebilir ve yükselen kan şekeri dolaşıma zarar vererek yaraların ve kesiklerin iyileşmesini yavaşlatabilir. Ayaklarınızın görünümünde veya hissinde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, doktorunuza söylemeniz bu nedenle önemlidir.

*Kalp Krizi ve İnme

Şeker hastası olduğunuzda, bir süre yüksek kan şekeri kan damarlarınıza zarar verebilir. Bu bazen kalp krizlerine ve felçlere yol açabilir.

*Böbrek sorunları (nefropati)

Diyabet, böbreklerinizde uzun süre hasara neden olarak fazla sıvı ve atığın vücudunuzdan atılmasını zorlaştırabilir. Bunun nedeni yüksek kan şekeri seviyeleri ve yüksek tansiyondur. Diyabetik nefropati veya böbrek hastalığı olarak bilinir.

*Sinir hasarı (nöropati)

Diyabetli bazı kişilerde yüksek kan şekeri düzeylerinin komplikasyonlarının neden olduğu sinir hasarı gelişebilir. Bu, sinirlerin beyin ile vücudumuzun her bölümü arasında mesaj taşımasını zorlaştırarak nasıl gördüğümüzü, işittiğimizi, hissettiğimizi ve hareket ettiğimizi etkileyebilir.

*Diş eti hastalığı ve diğer ağız problemleri

Kanınızdaki çok fazla şeker, tükürüğünüzde daha fazla şekere yol açabilir. Bu, diş minenize saldıran ve diş etlerinize zarar veren asit üreten bakterileri getirir. Diş etlerinizdeki kan damarları da hasar görebilir ve bu da diş etlerinin enfeksiyon kapma olasılığını artırır.

*Kanser gibi ilgili durumlar

Diyabetiniz varsa, belirli kanserlere yakalanma riskiniz daha yüksektir ve bazı kanser tedavileri diyabetinizi etkileyebilir ve kan şekerinizi kontrol etmenizi zorlaştırabilir.

Akut komplikasyonlar

Bunlar herhangi bir zamanda olabilir ve kronik veya uzun vadeli komplikasyonlara yol açabilir.

Hipolar - kan şekeriniz çok düşük olduğunda

Hipers - kan şekeriniz çok yüksek olduğunda

Hiperozmolar Hiperglisemik Durum (HHS) – Sadece tip 2 diyabetli kişilerde görülen, yaşamı tehdit eden bir acil durumdur. Şiddetli dehidrasyon ve çok yüksek kan şekerinden kaynaklanır.

Diyabetik ketoasidoz (DKA) - İnsülin eksikliği ve yüksek kan şekerinin keton birikmesine yol açtığı, hayatı tehdit eden bir acil durumdur.