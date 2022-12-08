Diyabeti bitiren o besin! Günde 1 porsiyonu her derde deva oluyor…

Son zamanlarda sağlıklı olmak için mantar tüketenlerin sayısında yaşanan artış, mantarlardan yapılan takviyeler, özler ve içeceklerin de popülaritesinin artması beklenmesine neden oluyor.

Araştırmalar, kanser, diyabet ve Alzheimer dahil olmak üzere ciddi hastalıklara yakalanmayı önlemede mantarın önemli bir yardımcı olduğunu gösteriyor. Talepteki artış tahmini ise, sağlık mağazası bir firmanın gelecek yılın sağlık trendlerini belirleyen bir raporda görülüyor.

Mantarlar, fazla yağ, kalori veya sodyum eklemeden yemeklere iştah açıcı bir tat katar.

Ancak sağlık yararları burada bitmiyor. Araştırmacılar, mantarların kronik hastalıkları nasıl önlenebileceğini ve günlük sağlığınızı nasıl iyileştirebileceğini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Mantarların sağlığınıza fayda sağlayabileceği diğer yerle rise şöyle…