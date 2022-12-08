Diyabeti bitiren o besin! Günde 1 porsiyonu her derde deva oluyor…

Son zamanlarda sağlıklı olmak için mantar tüketenlerin sayısında yaşanan artış, mantarlardan yapılan takviyeler, özler ve içeceklerin de popülaritesinin artması beklenmesine neden oluyor.
Araştırmalar, kanser, diyabet ve Alzheimer dahil olmak üzere ciddi hastalıklara yakalanmayı önlemede mantarın önemli bir yardımcı olduğunu gösteriyor. Talepteki artış tahmini ise, sağlık mağazası bir firmanın gelecek yılın sağlık trendlerini belirleyen bir raporda görülüyor.
Mantarlar, fazla yağ, kalori veya sodyum eklemeden yemeklere iştah açıcı bir tat katar.
Ancak sağlık yararları burada bitmiyor. Araştırmacılar, mantarların kronik hastalıkları nasıl önlenebileceğini ve günlük sağlığınızı nasıl iyileştirebileceğini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Mantarların sağlığınıza fayda sağlayabileceği diğer yerle rise şöyle…
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
1966'dan 2020'ye kadar 17 kanser araştırmasının gözden geçirilmesi, günde sadece 18 gram mantar (yaklaşık 1/8 fincan veya iki orta boy mantar) yemenin kanser riskinizi %45'e kadar azaltabileceğini gösteriyor. Mantarlar, hücresel hasarı önleyen veya yavaşlatan bir amino asit ve antioksidan olan güçlü bir ergotionin kaynağıdır.
Bazı mantar çeşitleri (istiridye ve kral istiridye gibi) daha yüksek miktarda ergotionin içerir. Ancak araştırmacılar, günlük diyetinize herhangi bir mantar çeşidini dahil etmenin kanser riskinizi azaltacağını söylemektedir.
SODYUM ALIMINI AZALTIR
Sodyum ve yüksek tansiyon genellikle el ele gider. Sodyum, vücudun kan basıncını artırabilen fazla sıvıyı tutmasına neden olur. Sodyum alımınızı azaltmak için yemeklerinize mantar eklemeyi düşünebilirsiniz.
Mantarların sodyum oranı doğal olarak düşüktür - bir fincan beyaz düğme mantarın tamamında sadece beş miligram sodyum bulunur. Kan basıncınızı düşük tutmak için ilave tuz ihtiyacını azaltan lezzetli bir tat sunarlar. Culinary Institute of American and UC Davis tarafından yapılan bir araştırma , geleneksel bir kıyma tarifinde etin yarısını mantarla değiştirmenin lezzeti korurken sodyum alımını %25 oranında azaltabileceğini gösteriyor.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Mantarlar, kalorileri, yağları ve kolesterolü en aza indirmekte kırmızı et için mükemmel bir alternatiftir. Araştırmalar, özellikle şitaki mantarlarının kolesterol seviyelerini düşük tutmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Kolesterol üretimini, kolesterolün emilmesini engelleyen ve kanınızdaki genel kolesterol miktarını düşüren bileşikler içerirler.
DİYABETİ KONTROL ALTINA ALIR
Düşük GI ve GL içeriği kan şekeri seviyenizi yükseltmeyeceğinden, şeker hastalığınız varsa mantarları yemek güvenlidir. Ayrıca, B vitamini ve polisakkarit içerikleri, gelişmiş kan şekeri ve kolesterol kontrolü de dahil olmak üzere diyabetli kişiler için özellikle önemli olan ek sağlık yararları sağlayabilir. Bu nedenle diyabet hastalarının doktorlarına danışarak güvenle tüketebileceği bir besindir.
BEYİN SAĞLIĞINI KORUR
Araştırmacılar, mantar yemenin hafif bilişsel bozukluk (MCI) üzerindeki etkilerini incelemeye devam ediyor. MCI, hafıza ve dil güçlüklerine neden olur ve genellikle Alzheimer hastalığının habercisidir. Singapur'da yapılan bir çalışmada , haftada iki bardaktan fazla mantar yiyen katılımcılarda bu hastalıkları gelişme riski %50 daha düşüktü. Sadece bir fincan yiyenler bile fayda gördü. Katılımcılar tarafından yenen mantarlar arasında istiridye, şitaki ve beyaz düğme mantarları yer aldı.
D VİTAMİNİ KAYNAĞIDIR
D vitamini, vücudunuzun güçlü kemikler oluşturmak ve korumak için kalsiyumu emmesine yardımcı olur. Pek çok insan D vitamini almak için takviyelere veya güneş ışığına güvenir, ancak bu besini beslenme yoluyla almak istiyorsanız, cevap mantar olabilir. D vitamini kaynağı olan tek ürün türüdür.
İnsanlar gibi, UV ışığına veya güneş ışığına maruz kalan bazı mantarlar da D vitamini miktarlarını artırabilir. Beyaz düğme, portobello ve kültür mantarları, UV ışığına veya güneş ışığına maruz kaldıktan sonra en fazla D vitamini sağlar. Önerilen günlük miktarı elde etmek için üç mantarı dilimleyin, en az 15 dakika güneş ışığına maruz bırakın ve tadını çıkarın.