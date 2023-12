Diyabeti önlemenin 4 yolu! Uzmanı açıkladı: "Bunu yapan şifa buluyor..."

KİLO VERMEK VE HAREKET ETMEK YARDIMCI OLUYOR

Uzm. Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, diyabet gelişimini önlemek için dikkat edilmesi gereken 4 kuralı ise şöyle sıraladı:

"Hareketli bir yaşam sürmek: Her gün en az 30 dakika, her gün vakit ayrılamıyorsa en az haftada 3 kez tempolu yürüyüş veya kişinin yapmak istediği her tür spor faydalı olacaktır. Masa başında çalışanlarda dahi sandalyede otururken yapılabilecek kol-bacak hareketlerinin metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırdığı gösterilmiştir.