Diyabeti önlemenin 4 yolu! Uzmanı açıkladı: "Bunu yapan şifa buluyor..."

KİLO VERMEK VE HAREKET ETMEK YARDIMCI OLUYOR Uzm. Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, diyabet gelişimini önlemek için dikkat edilmesi gereken 4 kuralı ise şöyle sıraladı: "Hareketli bir yaşam sürmek: Her gün en az 30 dakika, her gün vakit ayrılamıyorsa en az haftada 3 kez tempolu yürüyüş veya kişinin yapmak istediği her tür spor faydalı olacaktır. Masa başında çalışanlarda dahi sandalyede otururken yapılabilecek kol-bacak hareketlerinin metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırdığı gösterilmiştir.



Karbonhidrat alımını azaltmak: Özellikle unlu ve şekerli gıdaları azaltmak, şeker içeren içeceklerden uzak durmak diyabetten korunmanın birinci kuralıdır. Kan şekerini hızlı yükselten gıdaların başında doğal olmasına rağmen bal, ayrıca reçel, pekmez, şekerli içecekler (kola, meyve suyu, limonata gibi) ve beyaz unlu gıdalar (simit, poğaça, börek ve beyaz ekmek gibi) gelmektedir.

Kilo vermek: Özellikle vücut yağ oranının azalması, kas kitlesinin artması diyabetten korunmak için önemli bir adımdır. Bilinçsiz yapılan diyetlerle kas kaybı olması istenmeyen bir durumdur. Sağlıklı ve istikrarlı bir diyetle vücut yağ oranının azalması ve verilen kiloların korunması önemli bir korunma yöntemidir.

İlaç tedavisi: Diyabet açısından risk altında olduğu bilinen bireylerde kan şekerini düşürmeyen ancak şeker metabolizmasının bozulmasını önleyen ilaç tedavileri doktor kontrolünde uygulanabilir."