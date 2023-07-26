Diyabetin ayaktaki belirtisine dikkat! Gizlice yaklaşıyor...

AYAK YARALARINA NEDEN OLUYOR Nöroloji Uzmanı Dr. Üre, hastalığın tanısı için muayene sonrasında; duyu sinirlerinin tutulumuna ait bulgular, reflekslerde zayıflama, zaman zaman güç kaybı gibi bulgular sonucu şüphelenilirse EMG testi istendiğini dile getirerek, esas tanı aracının EMG olduğunu belirtti. Diyabetik ayak diye bilinen ayaklardaki yaraların kökeninin de Diyabetik Nöropati olduğuna dikkat çeken Dr. Rabia Sedef Üre, "Kişi vuran ayakkabıyı veya yarayı hissetmediği için ayaklarda büyük yaralar oluşur, en sevmediğimiz durum ayak yaralarının oluşmasıdır." diye konuştu. Şeker hastalığında; ellere, ayaklara giden ince sinirlerin dolaşımının zamanla bozulduğunu ve bu dolaşım bozukluğuna bağlı olarak zamanla sinirlerin iletiminin kısıtlandığını anlatan Dr. Üre, "Sinirler, zamanla diyabeti olmayan bir bireylerdeki gibi hızlı ve aktif çalışamamaya başlıyor" dedi.





"EN ÖNEMLİ TEDAVİ ŞEKERİN KONTROL ALTINDA TUTULMASI"

Diyabetik Nöropati'nin en önemli tedavisinin şekeri kontrol altında tutmak olduğunu kaydeden Dr. Üre, "Nöropati süreci başladıktan sonra bunu tamamen durdurmak veya geriye döndürmek çok mümkün olmuyor. Bu hastaların açlık ve tokluk şekerinin yükselmemesini istiyoruz. Bu nedenle şeker hastalığı tanısı konduktan itibaren hastaların tüm tedavilere ve diyete uymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte bu hastaların ek risk faktörlerinin de engellenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Dr. Rabia Sedef Üre, "Aynı şeker hastalığındaki gibi kolesterol, hipertansiyon ve sigara kullanımının kontrol altına alınmasını ve hastanın kilo vermesini isteriz ki; biz bu süreci yavaşlata bilelim. Sinir uçları zaten hasar görmeye başlamıştır ve bunu yavaşlatmak için bu önlemlere ihtiyacımız vardır" diye konuştu.