Diyabetin az bilinen 2 belirtisi! Asla göz ardı edilmemesi gerekiyor…

Aslında tam gelişmiş diyabetiniz değil, kan şekeri seviyelerinizin olması gerekenden yüksek olduğu pre-diyabetiniz olabilir. Bu, tip 2 diyabet geliştirme yolunda olduğunuz anlamına gelir. Pre-diyabet giderek yaygınlaştığını belirten bir uzman, diyabet öncesi veya diyabet belirtilerinin nasıl tespit edileceği konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Eczacı Graham Phillips, şunları söyledi: "Prediyabet belirtilerini tespit etmek, diyabeti önlemenin ilk ve en önemli aşamasıdır. Buna göre hareket etmek bir sonraki önemli aşamadır ve bireyin ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılmalıdır."
Doktorunuzu ziyaret etmenizi gerektirecek iki farklı ve "daha az bilinen" diyabet belirtisini paylaştı.
Bunlar:
YARALARIN İYİLEŞMESİ DAHA UZUN SÜRER
Bir kesiğin normalde olduğu kadar çabuk iyileşmediğini fark ederseniz, bu kan şekeri seviyenizin çok yüksek olduğu anlamına gelebilir.
Graham şunları söyledi: "Yüksek kan şekeri seviyeleri vücudunuzun yaraları iyileştirme yeteneğini etkileyebilir. Diyabetli kişilerde yaralar daha yavaş iyileşme ve daha hızlı ilerleme eğilimindedir; bu nedenle nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir."
"Kesikler ve sıyrıklar vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilir ancak ayaklar en yaygın yerlerden biridir. Ayakta küçük bir yara bile hızla ayak ülserine dönüşebilir ve tedavi edilmezse ciddileşebilir."
MEYVE KOKULU NEFES
Ağız kokusu rahatsız edicidir ancak özellikle meyveli kokan nefes endişe kaynağı olabilir. Graham, "Tatlı meyvemsi bir koku, tip 1 diyabetin bir komplikasyonu olan yüksek düzeyde ketonlara (ketoasidoz) işaret edebilir" dedi.
"Ancak tamamen normal ve sağlıklı olan beslenme kaynaklı ketoz, nefeste keton (aseton) kokusuna da neden olabilir."
Ancak Maryland Üniversitesi, meyve kokulu nefesin de tip 2 diyabetin bir belirtisi olduğunu ancak tip 1 hastalarda daha yaygın olduğunu belirtiyor.
Aranacak diğer diyabet belirtileri şunlardır:
Herhangi bir semptomla karşılaşırsanız doktorunuzla konuşmalısınız.