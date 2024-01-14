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Diyabetin az bilinen 2 belirtisi! Asla göz ardı edilmemesi gerekiyor…

Diyabet, kan şekeri seviyelerinizin çok yükselmesine neden olan ciddi ve yaşamı değiştiren bir sağlık durumudur. Basitçe tip 1 ve tip 2 olarak bilinen iki tip diyabet vardır. Tip 1 diyabete neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte tip 2 diyabet genellikle fazla kilolu olmak ve yeterince egzersiz yapmamak gibi faktörlerle bağlantılıdır.

Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:20
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Diyabetin az bilinen 2 belirtisi! Asla göz ardı edilmemesi gerekiyor…

Aslında tam gelişmiş diyabetiniz değil, kan şekeri seviyelerinizin olması gerekenden yüksek olduğu pre-diyabetiniz olabilir. Bu, tip 2 diyabet geliştirme yolunda olduğunuz anlamına gelir. Pre-diyabet giderek yaygınlaştığını belirten bir uzman, diyabet öncesi veya diyabet belirtilerinin nasıl tespit edileceği konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Eczacı Graham Phillips, şunları söyledi: "Prediyabet belirtilerini tespit etmek, diyabeti önlemenin ilk ve en önemli aşamasıdır. Buna göre hareket etmek bir sonraki önemli aşamadır ve bireyin ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılmalıdır."


Doktorunuzu ziyaret etmenizi gerektirecek iki farklı ve "daha az bilinen" diyabet belirtisini paylaştı.

Bunlar:

  • Yaraların iyileşmesinin daha uzun sürmesi
  • Meyve kokulu nefes

YARALARIN İYİLEŞMESİ DAHA UZUN SÜRER

Bir kesiğin normalde olduğu kadar çabuk iyileşmediğini fark ederseniz, bu kan şekeri seviyenizin çok yüksek olduğu anlamına gelebilir.

Graham şunları söyledi: "Yüksek kan şekeri seviyeleri vücudunuzun yaraları iyileştirme yeteneğini etkileyebilir. Diyabetli kişilerde yaralar daha yavaş iyileşme ve daha hızlı ilerleme eğilimindedir; bu nedenle nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir."

"Kesikler ve sıyrıklar vücudun herhangi bir yerinde meydana gelebilir ancak ayaklar en yaygın yerlerden biridir. Ayakta küçük bir yara bile hızla ayak ülserine dönüşebilir ve tedavi edilmezse ciddileşebilir."

MEYVE KOKULU NEFES

Ağız kokusu rahatsız edicidir ancak özellikle meyveli kokan nefes endişe kaynağı olabilir. Graham, "Tatlı meyvemsi bir koku, tip 1 diyabetin bir komplikasyonu olan yüksek düzeyde ketonlara (ketoasidoz) işaret edebilir" dedi.

"Ancak tamamen normal ve sağlıklı olan beslenme kaynaklı ketoz, nefeste keton (aseton) kokusuna da neden olabilir."

Ancak Maryland Üniversitesi, meyve kokulu nefesin de tip 2 diyabetin bir belirtisi olduğunu ancak tip 1 hastalarda daha yaygın olduğunu belirtiyor.

Aranacak diğer diyabet belirtileri şunlardır:

  • Normalden daha fazla idrara çıkmak
  • Sürekli susuzluk hissetme
  • Çok yorgun hissetme
  • İstemsiz kilo verme
  • Görüşte bulanıklık

Herhangi bir semptomla karşılaşırsanız doktorunuzla konuşmalısınız.

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