Diyabetin az bilinen 2 belirtisi! Asla göz ardı edilmemesi gerekiyor…

YARALARIN İYİLEŞMESİ DAHA UZUN SÜRER

Bir kesiğin normalde olduğu kadar çabuk iyileşmediğini fark ederseniz, bu kan şekeri seviyenizin çok yüksek olduğu anlamına gelebilir.

Graham şunları söyledi: "Yüksek kan şekeri seviyeleri vücudunuzun yaraları iyileştirme yeteneğini etkileyebilir. Diyabetli kişilerde yaralar daha yavaş iyileşme ve daha hızlı ilerleme eğilimindedir; bu nedenle nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir."