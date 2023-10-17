Diyabetin bile çaresi! Meğer sevdiğimiz besin şifa deposuymuş...

Prof. Dr. Okçu, "Probiyotik, ağızdan alındığı zaman kişinin sağlığı ve fizyolojisi üzerinde olumlu etki yapan hastalık yapıcı özellik taşımayan mikroorganizmalardır. Probiyotikler bazı hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde etkilidir. Prebiotik ise sindirilmeden kalın bağırsağa kadar gelen faydalı bakterilerin çoğalma veya aktivitelerini seçici olarak uyaran, sağlığın korunmasında katkı sağlayan besin maddeleridir. İnsan vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre mevcuttur. Bunların sadece yüzde 10'u vücudun yapısal hücreleri, yüzde 90'ı ise mikroorganizmalardan oluşur. Mikroorganizmaların çoğu bakteridir. Vücudumuzda yaklaşık 90 trilyon (1.5-2 kg) mikroorganizma vardır. Bu mikroorganizmalar başta kalın bağırsakta olmak üzere ince bağırsak, mide, deri, akciğer ve boşaltım sisteminde belirli oranlarda bulunmaktadır" diye konuştu.



OBEZİTE VE DİYABETLE YAKIN İLİŞKİSİ BULUNUYOR

Bağırsak mikroorganizmalarının başta beslenme olmak üzere, metabolik, fizyolojik ve savunma sistemi olarak birçok olayda önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Okçu, şöyle devam etti:



"Sindirim sistemi mikrobiyotası tüm bu özellikleri nedeniyle ilgi odağı haline gelmiş ve son yıllarda yapılan çok sayıda çalışmanın konusu olmuştur. Bu çalışmaların neticesinde bağırsak mikrobiyotasının günümüzde en önemli hastalık ve ölüm sebeplerinden olan obezite, metabolik sendrom, tip-2 diyabet ve damar sertliği ile yakın ilişkisi olduğu anlaşılmıştır. Probiyotiklerin çoğu gıda kaynaklarından, özellikle kültürlü süt ürünlerinden elde edilmiştir. Çeşitli probiyotik ilaçları bazı hastalıkları önleme veya tedavi etme konusunda umut vaat etmektedir. Bununla birlikte çoğu çalışma küçük çapta ve oldukça değişken probiyotik ilaçları içerdiğinden ortak bir kanaate varılamamıştır. Bu durum özellikle kanıtlanmış tedavilerle karşılaştırıldığında, etkinlikle ilgili kesin sonuçlara varmayı zorlaştırmaktadır. Sonuçta hiçbir probiyotik hali hazırda FDA tarafından onaylanmadığından probiyotik kullanımına yönelik hevesler kesin bilimsel verilere dayanmamaktadır."



"PROBİYOTİĞİN SIK KULLANILDIĞI 7 SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIĞI VAR"

Prof. Dr. Okçu, günümüzde probiyotiklerin en sık kullanıldığı sindirim sistemi hastalıklarını ve probiyotik tedavisinin etkinliklerini şu şekilde sıraladı: