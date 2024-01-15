Diyabetin şifası bu şekilde yürümekte saklı! Riski %39 düşürüyor…

Diyabetin sıklıkla körlükten kalp krizine kadar uzanan komplikasyonlara zararlı zemin hazırlayabilmesi endişe vericidir. Bu da riskinizi en aza indirmeyi çok önemli hale getirir.
Belirli bir hızda yürümek, tip 2 diyabete yakalanma şansınızı önemli ölçüde azaltabilir.
Imperial College London, İran'daki Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Norveç'teki Oslo New University College tarafından yapılan bir araştırma, ne kadar hızlı yürümeleri gerektiğini belirlemek için Birleşik Krallık, Japonya ve ABD genelinde 508.121 hastayı inceledi.
Dr. Stoppard, için şunları yazdı: "İyi haber şu ki, uzun adımlarla yürümenin ve hızlı yürümenin tip 2 diyabet riskini azaltmanın reçetesi olduğunu gösteren dünya çapında bir çalışmamız var . Bu faydayı elde etmek için saatte 3 km'den daha hızlı yürümeniz gerekir.
"Saatte 6 km'den daha hızlı yürüyen insanlar risklerini yüzde 39 oranında azaltıyor. Ancak saatte 3 km'den daha az bir hızda yürümek bile, yürürken harcanan süreye bakılmaksızın yüzde 15 daha düşük tip 2 diyabet riski sağlıyor.
"5 km/saat ile 6 km/saat arasında oldukça tempolu bir yürüyüş, riski yüzde 24 oranında azaltacaktır." Sonuçlar, ne kadar hızlı yürürseniz diyabet riskinin o kadar az olduğunu gösteriyor.
Doktor, hıza ne kadar çok önem verirseniz, o kadar daha formda olacağınızı, daha fazla kas kütlesine sahip olacağınızı ve genel sağlığınızın daha iyi olacağını açıkladı. Aslında saatte 6 km'den daha hızlı yürümek, tip 2 diyabet geliştirme riskinizi yüzde 39 oranında azaltabilir.
Diabetes UK'den Neil Gibson şunları söyledi: "Hızlı yürümeyi de içerebilen fiziksel olarak aktif olmak, kişinin tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve daha hızlı yürümek gibi aktivite yoğunluğunu artırmak, genel sağlık açısından daha fazla fayda sağlar."