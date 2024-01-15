Diyabetin şifası bu şekilde yürümekte saklı! Riski %39 düşürüyor…

"Saatte 6 km'den daha hızlı yürüyen insanlar risklerini yüzde 39 oranında azaltıyor. Ancak saatte 3 km'den daha az bir hızda yürümek bile, yürürken harcanan süreye bakılmaksızın yüzde 15 daha düşük tip 2 diyabet riski sağlıyor.

"5 km/saat ile 6 km/saat arasında oldukça tempolu bir yürüyüş, riski yüzde 24 oranında azaltacaktır." Sonuçlar, ne kadar hızlı yürürseniz diyabet riskinin o kadar az olduğunu gösteriyor.

Doktor, hıza ne kadar çok önem verirseniz, o kadar daha formda olacağınızı, daha fazla kas kütlesine sahip olacağınızı ve genel sağlığınızın daha iyi olacağını açıkladı. Aslında saatte 6 km'den daha hızlı yürümek, tip 2 diyabet geliştirme riskinizi yüzde 39 oranında azaltabilir.

Diabetes UK'den Neil Gibson şunları söyledi: "Hızlı yürümeyi de içerebilen fiziksel olarak aktif olmak, kişinin tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olabilir ve daha hızlı yürümek gibi aktivite yoğunluğunu artırmak, genel sağlık açısından daha fazla fayda sağlar."