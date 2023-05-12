Diyafram Nerede? Diyafram Nedir, Sağda Mı, Solda Mı Bulunur ve Görevi Nedir?

Diyafram nerede, sorusuna bir diğer adı karın kası ile anlaşılabileceği üzere karın bölgesine yer aldığı yanıtını verebiliriz. Diyafram nedir, sorusuna nefes almaya yardımcı önemli bir organ olduğu yanıtını verebiliriz. Diyafram sağda mı solda mı, sorusuna ise sağ ve solda bulunan iki bölümden oluştuğu yanıtını verebiliriz. Diyafram nerede bulunur ve görevi nedir, sizler için derledik. Diyafram ağrısı nerede olur, dediğimizde karın bölgesindeki kasılmaların diyafram ağrısının habercisi olduğunu öğreniriz.

Diyafram Nedir?

Diyafram, karın boşluğunu göğüs boşluğundan ayıran yassı geniş kas yapıya verilen isimdir. Diyafram vücutta solunumunu sağlayan organların ilk sıralarında yer alır. diyafram bütün memelilerde bulunur. göğüs boşluğundaki diyafram kubbe şeklinde olup; ortasında yürek bulunan çukur bölgedir.

Diyafram Nerede? Sağda Mı, Solda Mı Bulunur?

Diyafram, kas-kiriş karışımı bir organdır. Diyafram, üç delikle yemek borusuna, aorta ve alt ana toplardamara açılır. Diyafram çukurunun sağında ve solunda çift kubbe şeklinde görünümüyle vücutta yer alır. Diyaframın sol kısmı sağ kısmına göre daha aşağıdadır.

Diyaframın Görevi Nedir?

Diyafram kası çizgili bir kas çeşididir. Soluk verirken; diyafram kası yukarı doğru kubbeleşir, göğüs kafesinin hacmi azalır, iç basınç artar ve karbondioksit dışarı verilir. Soluk alırken; diyafram kası düzleşir, göğüs boşluğunun hacmi artar, iç basınç düşer ve akciğere hava dolar. Her nefes alıp verdiğimizde diyafram ile birlikte göğüs boşluğu da hareket eder.

Diyafram kası kasıldığında göğüs genişler göğüs boşluğu bir vakum gibi işlev görerek akciğerlere hava dolmasını sağlar. İkinci derecedeki yardımcı kaslar olan omurgalar arasındaki kaslarda genişleyerek ve kasılarak bu nefes alıp verişe yardımcı olurlar. Sadece göğsün üst kısmından akciğerleri çok zorlayarak nefes alıp vermek enerjiyi verimli kullanmada çok sıkıntılı durumlar yaratır. Akciğerlerin kapasitesi tam olarak kullanılamaz. Bu nedenle akciğere az hava dolar. Diyafram kası, omurga kasları ve boyun kasları tam fonksiyonel kullanıldığında akciğerlere oldukça fazla hava doldurulur. Bu da akciğerlerin alabildiği en yüksek hava miktarıdır.

Diyafram Hastalıkları Nelerdir?

Diyaframda olabilecek, doğumsal veya edinilmiş, sorunlar başta solunum olmak üzere pek çok fonksiyonun işleyişini bozabilir. Diyaframda rastlanabilen sorunları şu şekilde sıralayabiliriz: