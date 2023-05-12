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Diyafram Nerede? Diyafram Nedir, Sağda Mı, Solda Mı Bulunur ve Görevi Nedir?

Vücudumuzun birçok yeri kaslardan oluşur. diyafram nedir, sorusuna bir diğer adının karın kası olduğu yanıtını verebiliriz. Diyafram nerede, dediğimizde karın bölgesinde yer aldığını öğreniriz. Diyafram sağda mı solda mı, sorusuna iki kısımdan oluşur yanıtını verebiliriz. Diyafram nerede bulunur ve görevi nedir, akciğerlerin altında bulunduğu yanıtını verebiliriz. Diyafram ağrısı nerede olur, dediğimizde doğuştan veya sonradan edinilmiş hastalıklarla oluşabilir yanıtını verebiliriz.

Giriş Tarihi: 12.05.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 09:31
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DİYAFRAM NEREDE? DİYAFRAM NEDİR, SAĞDA MI, SOLDA MI BULUNUR VE GÖREVİ NEDİR?

Diyafram nerede, sorusuna bir diğer adı karın kası ile anlaşılabileceği üzere karın bölgesine yer aldığı yanıtını verebiliriz. Diyafram nedir, sorusuna nefes almaya yardımcı önemli bir organ olduğu yanıtını verebiliriz. Diyafram sağda mı solda mı, sorusuna ise sağ ve solda bulunan iki bölümden oluştuğu yanıtını verebiliriz. Diyafram nerede bulunur ve görevi nedir, sizler için derledik. Diyafram ağrısı nerede olur, dediğimizde karın bölgesindeki kasılmaların diyafram ağrısının habercisi olduğunu öğreniriz.

Diyafram Nedir?

Diyafram, karın boşluğunu göğüs boşluğundan ayıran yassı geniş kas yapıya verilen isimdir. Diyafram vücutta solunumunu sağlayan organların ilk sıralarında yer alır. diyafram bütün memelilerde bulunur. göğüs boşluğundaki diyafram kubbe şeklinde olup; ortasında yürek bulunan çukur bölgedir.

Diyafram Nerede? Sağda Mı, Solda Mı Bulunur?

Diyafram, kas-kiriş karışımı bir organdır. Diyafram, üç delikle yemek borusuna, aorta ve alt ana toplardamara açılır. Diyafram çukurunun sağında ve solunda çift kubbe şeklinde görünümüyle vücutta yer alır. Diyaframın sol kısmı sağ kısmına göre daha aşağıdadır.

Diyaframın Görevi Nedir?

Diyafram kası çizgili bir kas çeşididir. Soluk verirken; diyafram kası yukarı doğru kubbeleşir, göğüs kafesinin hacmi azalır, iç basınç artar ve karbondioksit dışarı verilir. Soluk alırken; diyafram kası düzleşir, göğüs boşluğunun hacmi artar, iç basınç düşer ve akciğere hava dolar. Her nefes alıp verdiğimizde diyafram ile birlikte göğüs boşluğu da hareket eder.

Diyafram kası kasıldığında göğüs genişler göğüs boşluğu bir vakum gibi işlev görerek akciğerlere hava dolmasını sağlar. İkinci derecedeki yardımcı kaslar olan omurgalar arasındaki kaslarda genişleyerek ve kasılarak bu nefes alıp verişe yardımcı olurlar. Sadece göğsün üst kısmından akciğerleri çok zorlayarak nefes alıp vermek enerjiyi verimli kullanmada çok sıkıntılı durumlar yaratır. Akciğerlerin kapasitesi tam olarak kullanılamaz. Bu nedenle akciğere az hava dolar. Diyafram kası, omurga kasları ve boyun kasları tam fonksiyonel kullanıldığında akciğerlere oldukça fazla hava doldurulur. Bu da akciğerlerin alabildiği en yüksek hava miktarıdır.

Diyafram Hastalıkları Nelerdir?

Diyaframda olabilecek, doğumsal veya edinilmiş, sorunlar başta solunum olmak üzere pek çok fonksiyonun işleyişini bozabilir. Diyaframda rastlanabilen sorunları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Doğumsal diyafram fıtığı, Doğumdan önce, diyaframda oluşan yapısal bir bozukluk, bebeğin sindirim organlarının göğüs boşluğuna girmesine neden olur. Akciğerler, göğüs boşluğuna geçen organlar tarafından bastırılır ve bu durum solunum problemlerine neden olur.
  • Edinilmiş veya travmatik diyafram fıtığı, ağır yaralanmalar, bıçak yaraları, ateşli silah yaraları gibi travmatik olaylar sonucunda diyaframda oluşan bir delikten sindirim organlarının göğüs boşluğuna girmesine ve akciğerler üzerinde baskı uygulayarak solunumu engellemesi durumudur.
  • Diyafram tümörü, sıklıkla (%60 oranında) selim şekilde ortaya çıkar. Selim diyafram tümörleri genellikle diyaframdaki kistler ve yağ bezeleri (lipomlar) şeklinde kendini gösterir. Habis tümörler şişlik ve ağrılı oluşan yumuşak doku ve iskelet kaslarının kanserleşmesi şeklinde olur. Sıçrama ile oluşan metastatik tümörler ise iyi veya kötü huylu olabilir.
  • Diyafram felci, genellikle beyin sapında meydana gelen tümörden ve boyun kırıklarından kaynaklı olduğu gibi, diyaframı tutan akciğer tümörlerinden, karaciğer ve midede meydana gelen tümörlerden veya diyaframı etkileyen travmalar nedeniyle de oluşabilir.

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