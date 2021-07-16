Diyetisyen Öznur Akgöz açıkladı: Uzun seyahate çıkarken tüketebileceğiniz atıştırmalıklar...

Uzun seyahatlerde yolcuların yanında taşıyacağı sandviç, tam tahıllı lavaş tost, meyveler, kuru meyve ve yemişler, tam tahıllı poğaçalar, yulaf ile yoğurt karışımları, tam tahıllı kraker, galetalar, dilimlenmiş sebzeler, tahıllı bisküviler ve sağlıklı içeceklerin yolda mideyi rahatlatarak hem tok tutacağını hem de kan şekerini dengeleyeceğini kaydeden Akgöz, "Yolcular, kilitli bir poşette kuru üzüm, dut, kayısı, ve ceviz, fındık, badem gibi yemişleri rahatlıkla yanında götürebilir. Poğaça, açma gibi hem beyaz undan yapılmış hem de bol miktarda yağ içeren besinler yerine evde daha az yağlı ve tam buğday unundan yapılacak poğaça daha sağlıklı olacaktır. İsteğe bağlı eklenecek peynir ise daha uzun süreli tokluk sağlanmasına yardımcı olacaktır." bilgilerini verdi.

"LİFLİ BESİNLER UZUN SÜRE TOK TUTAR"

Yolculuk sırasında mide bulantısı yaşayan kişilerin bulantısını önleyecek atıştırmalıklardan bahseden Akgöz, bu kişilerin tam tahıllı kraker ve galetalar tüketebileceğini ifade etti.

Yoğurt, yulaf ezmesi, taze veya kuru meyveler, kuru yemişlerle hazırlanan bir karışımın küçük bir saklama kutusunda sağlıklı atıştırmalık olarak taşınabileceğini aktaran Akgöz, "Ayrıca tam tahıllı bir undan yapılmış lavaş arasına beyaz ve kaşar peynir ile tost hazırlanabilir. İsteğe göre domates ve biber de eklenebilir. Lavaş yerine tam tahıllı ekmek ile yapılabilir. Açlığı bastırmak ve vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için hava almayacak bir saklama kutusu veya kilitli poşet içerisine dilimlenen salatalık, havuç, biber gibi sebzeleri koyup yana alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.